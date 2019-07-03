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5-ая Международная выставка и конференция "НЕВА 2019"
03.07.2019

Участие в выставке «Нева 2019» станет более эффективным

    • Впервые наглядно продемонстрировать инновационные проекты, уникальные услуги и новые образцы продукции смогут экспоненты и участники 15-ой юбилейной выставки гражданского судостроения и судоходства «Нева 2019», которая стартует в Санкт-Петербурге 17 сентября в КВЦ «Экспофорум».

    В самом центре экспозиции появится специальная презентационная зона, оснащенная мультимедийным оборудованием, где и будут представлены новинки отечественного и зарубежного судового оборудования, прорывные технологии и новейшие разработки в смежных отраслях. Организаторы выставки «Нева 2019» впервые предусмотрели такой формат работы, который позволит предприятиям отрасли наиболее наглядно продемонстрировать свои конкурентные преимущества.

    Кроме этого, на обновленном 17 июня официальном сайте «Нева 2019» появилась информация о других новых услугах, позволяющих экспонентам получить максимальный эффект от участия в выставке и деловой программе. В частности, также впервые предложен интерактивный формат участия, в котором для потенциальных подрядчиков ОАО «ОСК» пройдет «День поставщика».

    Впервые на сайте для российских и зарубежных участников создан «Личный кабинет», регистрация в котором позволяет дистанционно получить бесплатный билет, а также выбрать и заказать различные дополнительные опции. Например, экспоненты получили возможность воспользоваться новым продуктом – Делегатскими пакетами с набором специальных услуг, обеспечивающих увеличение результативности работы и комфортность пребывания на выставке. Делегаты смогут выступить с докладом и презентацией, организовать переговоры в зонах делового общения и отдельных залах, воспользоваться другими услугами.

    Помимо появления новых возможностей и обновления сайта, Дирекция выставки готовит и другие новинки для участников, касающиеся модернизации выставочного пространства, актуального тематического наполнения деловой программы и более четкой логистики экспонентов на площадке КВЦ.  


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