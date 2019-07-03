Самые большие химовозы из нержавеющей стали

На китайской верфи Hudong-Zhonghua прошла церемония имянаречения двух танкеров-химовозов, заказанных компанией Odfjell. Суда получили названия «Bow Orion» и «Bow Olympus».
В официальном заявлении компании отмечается, что суда принадлежат к новейшему классу химовозов и являются крупнейшими в мире танкерами из нержавеющей стали с повышенной эффективностью и экологичностью.
В настоящее время Odfjell реализует программу обновления флота через партнерство, реализацию устаревшего тоннажа, фрахтования новых судов, а также заказ новых судов. Четыре в сериииз шести танкеров-химовозов из нержавеющей стали уже построены. Первое судно пополнит флот Odfjell уже в июле, за ним последуют остальные с интервалом в три месяца.
В компании отмечают, что новые суда отличаются эффективностью и экологичностью. С 2009 года энергоэффективность флота компании возросла до 30%.
Технические характеристики:
- дедвейт – 49 тыс. тонн;
- число танков – 33;
- вместимость – 54,6 тыс. куб. м;
- длина – 182,8 м;
- ширина – 32,2 м;
- осадка – 13,2 м.