Самые большие химовозы из нержавеющей стали

На китайской верфи Hudong-Zhonghua прошла церемония имянаречения двух танкеров-химовозов, заказанных компанией Odfjell. Суда получили названия «Bow Orion» и «Bow Olympus».

В официальном заявлении компании отмечается, что суда принадлежат к новейшему классу химовозов и являются крупнейшими в мире танкерами из нержавеющей стали с повышенной эффективностью и экологичностью.

В настоящее время Odfjell реализует программу обновления флота через партнерство, реализацию устаревшего тоннажа, фрахтования новых судов, а также заказ новых судов. Четыре в сериииз шести танкеров-химовозов из нержавеющей стали уже построены. Первое судно пополнит флот Odfjell уже в июле, за ним последуют остальные с интервалом в три месяца.

В компании отмечают, что новые суда отличаются эффективностью и экологичностью. С 2009 года энергоэффективность флота компании возросла до 30%.

Технические характеристики: