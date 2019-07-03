Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Самые большие химовозы из нержавеющей стали
03.07.2019

Самые большие химовозы из нержавеющей стали

    • На китайской верфи Hudong-Zhonghua прошла церемония имянаречения двух танкеров-химовозов, заказанных компанией Odfjell. Суда получили названия «Bow Orion» и «Bow Olympus».

    В официальном заявлении компании отмечается, что суда принадлежат к новейшему классу химовозов и являются крупнейшими в мире танкерами из нержавеющей стали с повышенной эффективностью и экологичностью.

    В настоящее время Odfjell реализует программу обновления флота через партнерство, реализацию устаревшего тоннажа, фрахтования новых судов, а также заказ новых судов. Четыре в сериииз  шести танкеров-химовозов из нержавеющей стали уже построены. Первое судно пополнит флот Odfjell уже в июле, за ним последуют остальные с интервалом в три месяца.

    В компании отмечают, что новые суда отличаются эффективностью и экологичностью. С 2009 года энергоэффективность флота компании возросла до 30%.

    Технические характеристики:

    • дедвейт – 49 тыс. тонн;
    • число танков – 33;
    • вместимость – 54,6 тыс. куб. м;
    • длина – 182,8 м;
    • ширина – 32,2 м;
    • осадка – 13,2 м.

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.02.2019
    Танкеры Palmali ушли с молотка
    За долги
    PalmaliАукционДолгиСбербанк
    0
    22.04.2019
    CEVA запустила контейнерный поезд из Китая в Европу
    CEVA Logistics North Asia запустила новый контейнерный поезд из Китая (из Сямэня) в Европу. Проект реализуется в сотрудничестве […]
    CEVA LogisticsЕвропаЖ/д перевозкиКитай
    0
    19.03.2019
    ОТЛК ЕРА подписалась с ZSSK CARGO
    В рамках Международного железнодорожного конгресса в Вене совместное предприятие российских, белорусских и казахстанских железных дорог АО «Объединенная транспортно-логистическая […]
    ЕвропаКитайКонтейнерные перевозкиМеморандум
    0
    22.03.2019
    Не стоит перевозку превращать в приключения
    Но надо быть к ним готовым
    АвтоперевозкиВладивостокДальний ВостокИнфраструктура
    0
    11.06.2019
    Пожар на танкере
    В Махачкалинском морском торговом порту
    МахачкалаПожарПроисшествияТанкер
    0
    25.04.2019
    ONE принял новый розовый контейнеровоз
    Объединенная японская линия Ocean Network Express (ONE), совместный контейнерный бизнес MOL, NYK и “K” Line, принял в эксплуатацию […]
    ONEКонтейнерные перевозкиКонтейнеровозыНовострой
    0
    31.01.2019
    Первый в мире электротанкер
    Разработали в Японии
    ТанкерТехнологииЭкологияЯпония
    0
    16.04.2019
    «РЖД Логистика» и FESCO повезут из АТР в Европу
    Тестовая перевозка планируется в конце апреля этого года.
    FESCO АТРЕвропаЖ/д перевозки
    0
    27.02.2019
    Холодный экспресс
    Как новая концепция перевозки
    КитайРефсервисРЖДСервис
    0
    30.04.2019
    Новый контейнеровоз Hamburg Süd
    В мексиканском порту Веракрус прошла церемония имянаречения контейнеровоза Hamburg Süd. Судно получило название «Polar Mexico». Новострой входит в […]
    Hamburg SuedИмянаречениеКонтейнеровозыНовострой
    0
    04.04.2019
    Калининград будет экспортировать в Китай
    Овощи и рыбу
    Азия Железная дорогаКалининградКитай
    0
    26.03.2019
    CMA CGM заказал десять 15-тысячников
    Соглашение с CSSC подписано в присутствии глав Франции и Китая
    CMA CGMКитайКонтейнерНовострой
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    02.07.2019 Вступил в силу приказ ФТС
    01.07.2019 Правительство утвердило план развития каспийских портов
    28.06.2019 Одобрен проект концепции развития внутренних водных путей
    27.06.2019 Шаг вправо, шаг влево – транзит
    14.06.2019 «Высший пилотаж административного бюрократизма»
    31.05.2019 20 лет с Кодексом торгового мореплавания
    Контейнерные перевозки Показать всё
    03.07.2019 К TradeLens присоединяются Hapag-Lloyd и ONE
    02.07.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    01.07.2019 Первый блокчейн-контейнер в Роттердаме
    01.07.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2019
    28.06.2019 В Марселе появился бульвар Жака Сааде
    27.06.2019 ОТЛК ЕРА выплатит 2 миллиарда дивидендов
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД