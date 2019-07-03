«Платон» возьмет под контроль международные перевозки

Минтранс России поручил Ространснадзору усилить контроль за соблюдением законодательства со стороны иностранных грузоперевозчиков в Приморье и в целом по стране. Об этом 27 июня на заседании Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС) сообщил первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов.

Как сообщается на сайте «Платон», ранее перевозчики Приморья обратились в администрацию края с жалобой на неконкурентные условия с китайскими компаниями, которые не получают штрафы, и поэтому уклоняются от платы за федеральные дороги по государственной системе «Платон».

Межправительственное соглашение между Россией и Китаем позволило с начала этого года отказаться от ранее действовавшего маршрутного принципа, когда перевозки выполнялись между согласованными точками и только в приграничной зоне. Новые правила разрешают доставку из любого города Китая в любой город России и наоборот.

«С учетом увеличения количества китайских перевозчиков в Приморье мы будем действовать по уже отработанной схеме контроля на всех федеральных трассах, запустим пункты мобильного контроля. Инспекторы Ространснадзора с помощью планшетов смогут в онлайн-режиме получать всю необходимую информацию из госсистемы «Платон» и оперативно выявлять нарушителей. Такая мера обеспечит равные условия для всех перевозчиков. Использование автоматической фото и видеофиксации для контроля иностранных владельцев транспортных средств требует системного подхода и изменения законодательства на федеральном уровне. Этот вопрос не связан с госсистемой «Платон», с технической точки зрения действующая инфраструктура позволяет с высокой точностью определять номера 70 стран мира. Здесь необходима интеграция действующих информационных систем Ространснадзора и ФТС для того, чтобы нарушители не смогли проходить границы России без оплаты штрафов», — пояснил И.Алафинов.

За пять месяцев 2019 года Ространснадзор вынес более пяти тысяч постановлений иностранным перевозчикам, уклоняющимся от оплаты по системе «Платон», на общую сумму свыше 26 млн руб. При этом были задержаны до оплаты штрафа более 3 600 грузовых автомобилей. Как отметил и.о. начальника Управления государственного автомобильного и дорожного надзора Алексей Сергеев, проверки показывают, что большинство иностранных перевозчиков соблюдают правила, имеют опыт работы в других странах, где действуют аналогичные системы взимания платы. «Зарубежные компании понимают риск задержания транспортного средства до оплаты штрафа, они в разы реже нарушают законодательство в этой части. Российским перевозчикам за пять месяцев этого года федеральным ЦАФАП вынесено более полумиллиона постановлений, треть из которых — на ранее незарегистрированные большегрузы», — отметил А.Сергеев.

На сегодняшний день 496 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировали в госсистеме «Платон» более 1,19 млн транспортных средств, среди которых почти 250 тысяч автомобилей принадлежат иностранным предпринимателям, 310 большегрузов – перевозчикам из Китая. От общей суммы собранных в Дорожный фонд средств (77,5 млрд рублей) более 15% приходится на платежи зарубежных перевозчиков.