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Новый маршрут из Китая в Турцию по МДП
03.07.2019

Новый маршрут из Китая в Турцию по МДП

    • Группа компаний «Д-Транс» осуществила автомобильную перевозку из Китая в Турцию по системе МДП по новому маршруту транзитом через территорию России, сообщает Международный союз автомобильного транспорта (IRU). Благодаря применению процедуры МДП на протяжении всего пути следования к месту разгрузки большегруз без каких-либо затруднений и проволочек пересек границы, проехав транзитом через территории России, Беларуси, Украины, Румынии и Болгарии.

    Как рассказали SeaNews в «Д-Транс», прохождение экспортных таможенных процедур по вывозу товара из КНР было организовано на таможенном пункте пропуска в Маньчжурии (КНР) сотрудником компании. Для оказания таких услуг ООО «Группа Компаний «Д-Транс» открыла офис таможенного представителя на территории Маньчжурии. Автомобиль МАН TGX с грузом весом порядка 20 тонн пересек границу РФ и КНР в районе МАПП «Забайкальский». Маршрут перевозки, разработанный логистами компании и согласованный с заказчиком перевозки, представлял из себя цепочку следующих транзитных точек: КНР (Шанхай – Маньчжурия) – Россия – Беларусь – Украина – Румыния – Болгария – Турция (Стамбул).

    Расстояние «от двери до двери» равно 13 тыс. км, время, затраченное на выполнение данной перевозки – 19 дней, пересечено 4 пограничных перехода: КНР/РФ – Беларусь/Украина – Украина/Румыния – Болгария/Турция».

    «В настоящее время при осуществлении перевозок в/из Китая российские транспортные операторы могут выбирать маршрут движения исходя из потребностей рынка без каких-либо ограничений. Более того, товары перемещаются одним перевозчиком без перегрузки на границе, тем самым повышая эффективность перевозки и снижая стоимостные и временные затраты», – прокомментировали в IRU успешное завершение автомобильной перевозки по маршруту Китай – Турция.


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