К TradeLens присоединяются Hapag-Lloyd и ONE

К блокчейн-платформе TradeLens, созданной Maersk и IBM, присоединились еще две линии – Hapag-Lloyd (занимает пятое место в глобальном контейнерном рейтинге) и Ocean Network Express (ONE) (шестой в мировой табели о рангах).

Как сообщили SeaNews в Maersk, с учетом ранее объявивших о своем участии в проекте CMA CGM и MSC на TradeLens теперь более половины всего объема морских контейнерных перевозок.

Hapag-Lloyd и ONE будут оперировать каждый собственным узлом сети, будут принимать участие в соглашении по валидизации транзакций, обеспечивать хостинг данных и выступать валидатором. Обе компании войдут в консультативный совет TradeLens, который занимается выработкой стандартов открытости и нейтралитета и членами которого являются компании, представляющие различных участников цепочки поставок.

Напомним, этим летом A.P. Moller-Maersk подписал Меморандум о взаимодействии по запуску пилотного проекта по внедрению блокчейн-платформы TradeLens на базе Большого порта Санкт-Петербург c министерством транспорта РФ и ФГУП «Морсвязьспутник».