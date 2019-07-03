CMA CGM запустит подводных дронов

CMA CGM Group профинансирует французский стартап Notilo Plus, который специализируется на автономных подводных решениях, в частности, разработке подводных дронов с искусственным интеллектом. Финансовая поддержка CMA CGM позволит Notilo Plus запустить производство таких беспилотников.

В сотрудничестве с CMA CGM Notilo Plus разработал дрон и цифровую платформу мониторинга с индивидуальными алгоритмами обследования корпуса судна, говорится в официальном сообщении CMA CGM. Эта система позволит автоматизировать и увеличить количество проверок корпуса в целях повышения эффективности судов CMA CGM. Через свой корпоративный венчурный фонд – CMA CGM Ventures – CMA CGM выкупила долю в Notilo Plus.

Сотрудничество CMA CGM с Notilo Plus – это часть стратегии Родольфа Сааде по поддержке стартапов через приобретение их акций, отмечают в CMA CGM.