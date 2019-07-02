Вступил в силу приказ ФТС

Санкт-Петербургская таможня сообщила о вступлении в силу приказа ФТС России от 26.06.2019 №1039 «Об апробации администрирования единого ресурса лицевых счетов плательщиков таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, таможенных представителей, а также иных лиц, осуществивших уплату денежных средств на счет Федерального казначейства, с применением комплекса программных средств «Лицевые счета – ЕЛС.

Положения приказа №1039 обеспечивают возможность уплаты денежных средств на лицевые счета, открытые на уровне ФТС, не только российским юридическим лицам, но и российским физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, иностранным юридическим лицам, состоящим на учете в налоговых органах Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика которых подтверждается сведениями, полученными таможенными органами от налоговых органов.

Операции по единому лицевому счету указанных лиц совершаются только в случае указания данными лицами в расчетных (платежных) документах и в таможенных документах, используемых для исчисления и уплаты таможенных и иных платежей, сведений об идентификационном номере налогоплательщика (далее – ИНН).

Остатки денежных средств указанных лиц, находящиеся на лицевых счетах, открытых в Санкт-Петербургской таможне, 01.07.2019 перенесены на единый лицевой счет.

Возврат авансовых платежей, находящихся на единых лицевых счетах российских физических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных юридических лиц, состоящих на учете в налоговых органах Российской Федерации, осуществляется любой таможней, в полномочия которой входит принятие решений о возврате авансовых платежей, по выбору данных лиц.

Информация о движении денежных средств, уплаченных после начала администрирования лицевых счетов указанных лиц в ресурсе ЕЛС, также предоставляется указанными таможнями.

Порядок администрирования единых лицевых счетов российских юридических лиц не изменяется.

Положения приказа ФТС от 26.06.2019 №1039 позволяют осуществлять зачисление (зачет) остатков денежных средств и сумм денежного залога таможенного представителя в ресурс ЕЛС на основании распоряжения таможенного представителя, поступившего в таможенный орган, в котором были учтены соответствующие денежные средства.