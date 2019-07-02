СПГ-бункеровка с речного бункеровщика

26 июня в порту Амстердам прошла официальная церемония имянаречения бункеровщика «FlexFueler001» Titan LNG. А первую свою операцию по бункеровке судно выполнило еще до этого, 14 июня, забункеровав в Роттердаме судно Norlines. Разрешение на осуществление бункеровки в Роттердаме было получено в мае.

Таким образом, отмечают в Titan LNG, компания стала первым аккредитованным поставщиком бункера на суда, осуществляющим бункеровку с речного бункеровщика.

«FlexFueler001» – первый бункеровщик в серии, второе судно, «FlexFueler002», в настоящее время находится в процессе строительства и планируется к сдаче к середине 2020 года.