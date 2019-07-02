Самые длинные, скоростные, технологичные

В продолжение «летней» темы мы сегодня предлагаем познакомиться со странами-рекордсменами в области железнодорожного транспорта.

США: самая длинная сеть железных дорог

США могут похвастать самыми длинными железными дорогами в мире — здесь они протянулись более чем на 257 тыс. км. Правда, в то же время американскую железнодорожную сеть можно назвать еще и одной из самых заброшенных на планете: на сегодняшний день электрифицировано (то есть пригодно для использования электропоездов и других электроподвижных составов) меньше 1% линий, а на значительной части железнодорожной сети пассажирское движение и вовсе отсутствует. При этом популярность этого вида сообщения у местного населения довольно низкая.

Япония: первая в мире ВСМ и самый быстрый экспериментальный маглев

Первая в мире высокоскоростная магистраль открылась в Японии в 1964 году — это была линия «Токайдо-синкансэн», соединившая Токио и Син-Осаку, расстояние между которыми составляет 515,4 км. Первыми же поездами, курсировавшими по этой ветке, стали высокоскоростные электропоезда серии 0 сети «Синкансэн», разгонявшиеся до 220 км/ч. Линия быстро стала популярной, и всего за какие-то семь лет ей удалось окупить вложенные средства.

В то же время это событие стало мощным стимулом, подстегнувшим и другие страны мира, в первую очередь европейские, к развитию в сфере ВСМ. Но Япония по-прежнему стремится задавать мировые стандарты в области высокоскоростного железнодорожного транспорта, совершенствуя как линии, так и сами составы: в начале мая публике представили последнюю серию быстроходных поездов Alfa-X, максимальная скорость которых составляет 360 км/ч — между прочим, это рекордный для синкансэнов показатель.

Помимо этого, страна ведет активные разработки в области применения магнитной левитации в высокоскоростном железнодорожном транспорте. Еще с 1970-х здесь собирают экспериментальные поезда на магнитной подушке, также известные как маглевы — сила электромагнитного поля, которая управляет их движением, позволяет им буквально парить над поверхностью рельса и разгоняться до скоростей, сопоставимых со скоростью самолетов, летящих по ближне- и среднемагистральным направлениям. За все годы Япония выпустила около десятка экспериментальных маглевов, а в 2015 году образцу серии L0 во время опытного заезда удалось разогнаться до 603 км/ч, что стало абсолютным рекордом скорости для железнодорожного транспорта. В дальнейшем японское правительство собирается внедрить маглев-технологии и в реальную транспортную инфраструктуру: в 2014 году стартовало строительство маглев-линии Тюо-синкансэн, которая к 2025 году должна соединить Токио и Нагою.

Китай: самые длинные ВСМ и быстрейший маглев в коммерческой эксплуатации

Китай занимает второе место в мире по протяженности железнодорожной сети — ее длина превышает 130 тыс. км, причем около двух третей сети электрифицировано.

Помимо этого, Китаю принадлежит первое место в мире по протяженности сети скоростных железных дорог — к концу прошлого года ее длина достигла 29 тыс. км, что составляет около двух третей суммарной длины ВСМ, находящихся в коммерческой эксплуатации в мире. При этом строительный бум в этой сфере продолжается, и к 2025 году длина китайской сети высокоскоростных железнодорожных линий, по планам правительства, должна составить уже 38 тыс. км.

Также в Китае ходит самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке в коммерческой эксплуатации — шанхайский маглев: во время движения он разгоняется до 431 км/ч, преодолевая расстояние в 30 км между станцией шанхайского метро «Лунъян Лу» и международным аэропортом Пудун всего за 7 минут 20 секунд.

Россия: самая длинная пассажирская железнодорожная линия и самый длинный высокоскоростной поезд

Российская сеть железных дорог тоже довольно обширна — пути общего пользования в стране простираются на 85,6 тыс. км, и примерно половина из них электрифицирована, а количество регионов страны, охваченных железнодорожными линиями, составляет 80 из 85. Помимо этого, в России находится длиннейшая пассажирская железная дорога в мире — это Транссибирская магистраль, протяженность которой превышает 9 тыс. км.

Россия может похвастать «Сапсаном». Это один из быстрейших на планете поездов, разработанный для замены устаревших скоростных составов ЭР200 и поступивший в эксплуатацию в 2009 году, способен развивать скорость до 250 км/ч. При этом, в отличие от большей части подобного железнодорожного транспорта, он может спокойно продолжать движение, даже если температура воздуха снаружи опускается ниже −40°С, что очень важно в российских климатических реалиях. Помимо этого, «Сапсану» принадлежит мировой рекорд: в 2014 году сдвоенная модификация поезда из 20 вагонов была официально признана самым длинным высокоскоростным железнодорожным составом в мире.

Индия: самые загруженные железные дороги и первый поезд на солнечных батареях

В Индии железнодорожный транспорт также весьма развит: общая длина магистралей в стране превышает 67 тыс. км, причем более трети из них электрифицировано, а полная электрификация, по планам правительства, должна завершиться уже в первой половине 2020-х.

Летом 2017 года в Индии был запущен первый в мире поезд, использующий для движения солнечную энергию (на фото): шесть вагонов дизель-электрического гибридного состава оснащены 16 солнечными батареями индийского производства, подключенными к аккумулятору, который может питать поезд в течение 72 часов. В первый же год власти страны ввели в эксплуатацию несколько десятков таких составов, и их число планируется увеличить в дальнейшем. Главной причиной запуска проекта стала борьба с вредными выбросами в атмосферу. (К слову, первый поезд, работающий исключительно на солнечной энергии, через пять месяцев после индийского прорыва запустили в Австралии.)

Однако в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок Индии предстоит еще немало работы, ведь страна занимает первое место в мире по количеству железнодорожных аварий. Связано это в первую очередь с переполненностью поездов, так как Индия — еще и мировой лидер по загруженности железнодорожных направлений: для бедного населения страны это самый доступный вид транспорта, поэтому ежегодно им пользуются свыше 8 млрд пассажиров, при этом иногда те, у кого нет средств на покупку билета, забираются на крыши вагонов или размещаются на стыках между ними. Справедливости ради стоит отметить, что в последние годы ездоков на крышах можно встретить только на отдаленных линиях. Также на безопасность железнодорожного движения в Индии негативно влияет изношенность некоторых путей.

(по материалам «Вокруг света»)