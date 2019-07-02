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WWL Traviata
02.07.2019

Новый энеэргоэффективный ро-ро Wallenius Wilhelmsen

    • 27 июня в Осло прошла церемония имянаречения нового ро-ро судна Wallenius Wilhelmsen «Traviata». Как сообщили SeaNews в компании, крестной матерью судна стала министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен-Сорейде.

    «Traviata» – второе судно в серии энергоэффективных, экологически чистых автомобилевозов класса post-Panamax, получившей название HERO. Первое судно серии, «Titus», было сдано в 2018 году. Третье планируется к сдаче в этом году, четвертое – в начале 2020 года.

    «Titus» и «Traviata» стали первыми крупнотоннажными судами для транспортировки легковых и грузовых атомобилей (Large Car and Truck Carriers – LCTC), построенными на верфи CSIC в Сингане – и первыми LCTC в составе флота Wallenius Wilhelmsen.

    Вместимость «Traviata» составляет 8 тыс. легковых автомобилей. Кроме того, судно предназначено для транспортировки breakbulk’а и тяжеловесного оборудования максимальной массой до 320 тонн, высотой до 6,5 м и шириной до 12 м.

    Как отметил CEO Wallenius Wilhelmsen Крейг Ясиенски, «Traviata» задает новый стандарт в плане энергоэффективности – потребление бункера будет снижено примерно на 15%, что, соответственно, приведет к существенному снижению атмосферных выбросов по сравнению с подобными судами мирового флота. Судно также отвечает новым требованиям по содержанию серы в бункере, вступающим в силу в 2020 году.

    «Traviata» пришла в Норвегию из Осло через Суэцкий канал, а после церемонии имянаречения возьмет груз в Европе и отправится в Северную Америку. Работать судно будет на трейде Азия – Северная Америка.

    В Wallenius Wilhelmsen поделились историей, стоящей за именем нового судна. В Wilh. Wilhelmsen традиция давать судам имена, начинающиеся на T, существует с XIX века, когда Хальфдан Вильхельмсен, старший сын отца-основателя компании Вильхельма Вильхельмсена, приобрел сухогруз «Talabot», принесший компании хорошую прибыль. А основатель Wallenius Lines Олаф Валлениус в 40-х годах XX века начал называть суда названиями опер.

    В «Traviata» эти две традиции объединились (а сами компании, напомним, объединились в 2017 году). 

     

    Видео: WWL


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