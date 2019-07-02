DP World идет в нефтегаз

DP World объявил о покупке Topaz Energy and Marine Limited у Renaissance Services SAOG и Standard Chartered Private Equity/Affirma Capital. Стоимость сделки оценивается в 1,079 млн долларов, говорится в официальном сообщении DP World.

Topaz является провайдером логистических услуг для энергетической отрасли. Компания оперирует современным универсальным флотом, состоящим из 117 судов, работающих в основном в Каспийском море, на Ближнем Востоке и в Западной Африкие. Особенно сильные позиции компания занимает на рынке Каспийского моря. Topaz является партнером крупнейших международных нефтегазовых компаний, среди которых Chevron, Dragon Oil, Dubai Petroleum, ExxonMobil и Tengizchevroil.

Как отметил CEO DP World Султан Ахмед бин Сулайем, новое приобретение позволит DP World увеличить объемы транзита через Азербайджан по торговому коридору Восток – Запад.