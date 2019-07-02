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DP World идет в нефтегаз
02.07.2019

DP World идет в нефтегаз

    • DP World объявил о покупке Topaz Energy and Marine Limited у Renaissance Services SAOG и Standard Chartered Private Equity/Affirma Capital. Стоимость сделки оценивается в 1,079 млн долларов, говорится в официальном сообщении DP World.

    Topaz является провайдером логистических услуг для энергетической отрасли. Компания оперирует современным универсальным флотом, состоящим из 117 судов, работающих в основном в Каспийском море, на Ближнем Востоке и в Западной Африкие. Особенно сильные позиции компания занимает на рынке Каспийского моря. Topaz является партнером крупнейших международных нефтегазовых компаний, среди которых Chevron, Dragon Oil, Dubai Petroleum, ExxonMobil и Tengizchevroil.

    Как отметил CEO DP World Султан Ахмед бин Сулайем, новое приобретение позволит DP World увеличить объемы транзита через Азербайджан по торговому коридору Восток – Запад.


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