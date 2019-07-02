Четыре контейнера одним лифтом

BLOK Container Systems показал, как работает разработанный компанией адаптер, позволяющий одним спредером поднимать четыре контейнера. Правда, работать таким образом можно только с порожняком. Однако, учитывая, что на порожние контейнеры приходится порядка четвери всего контейнерооборота (данные, понятно, более чем усредненные), использование адаптера позволит существенно ускорить процесс погрузки/выгрузки.

В BLOK Container Systems утверждают, что скорость обработки порожняка повысится примерно на 60%. Соответственно, снизится время обработки судов.

Использовать адаптер можно с одинарными, сдвоенными и тандемными спредерами (не до конца уверены в терминологии, но вы поняли, о чем речь). При этом контейнеры могут быть любой длины – 20, 40, 45, 53 фута.

Видео: BLOK Container Systems