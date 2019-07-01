ВМТП оденет тальманов в очки дополненной реальности

«Владивостокский морской торговый порт» совместно с «Лабораторией виртуальной реальности» разработали специальную программу с использованием AR-очков, которая сможет распознавать номера контейнеров и пломб, а также делать фотографии поврежденных контейнеров. Тестирование технологии в реальных условиях позволит собрать комментарии и пожелания тальманов, чтобы сделать использование очков максимально удобным и эффективным. Всё это, в конченом счете, поможет упростить работу тальманов и сократить время обработки грузов.

Как рассказали SeaNews в ВМТП, тестируемая технология дополненной реальности – полностью отечественная разработка. «Принцип работы наших тальманских «очков» напоминает работу онлайн переводчиков, когда при наведении камеры смартфона на картинку мы сразу видим текстовый перевод на экране. Для проекта ВМТП была разработана собственная нейронная сеть, которая может работать без доступа к интернету», – пояснил директор департамента информационных технологий ПАО «ВМТП» Антон Попов.

AR-очки распознают определяющие знаки (номера) контейнера и выводят их на миниэкране. Эта информация помогает тальманам быстрее принимать и оформлять груз, а также автоматически выполнять фото- и видео фиксацию приемки груза. Кроме того, очки оборудованы радиомодулем, что позволяет тальманам поддерживать голосовую связь с диспетчерами порта.

Тестирование продлится до конца августа. Использование технологии нейросети позволяет очкам «самообучаться», т.е., чем дольше они работают, тем лучше распознают символы. Первый этап внедрения запланирован на первую декаду сентября 2019 года.

На первом этапе тальманские AR-очки будут задействованы только на контейнерном терминале ВМТП. Продолжительный этап тестирования и «обучения» очков призван убрать все потенциальные недочёты в работе оборудования. Тестирование системы проводят совместно компания-разработчик, IT-департамент ВМТП и тальманы контейнерного терминала –сотрудники, которым непосредственно предстоит использовать это оборудование.