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ВЭБ финансирует строительство танкеров
01.07.2019

ВЭБ финансирует строительство танкеров

    • Государственная корпорация «ВЭБ.РФ» произвела оплату первых авансовых платежей по судостроительным контрактам ССК «Звезда» в рамках финансирования строительства двух нефтяных танкеров типоразмера Aframax, сообщает пресс-служба корпорации.

    Ранее «Совкомфлот» подписал пакет соглашений с компанией «Роснефть», судостроительным комплексом «Звезда» и группой ВЭБ.РФ, которые предусматривают строительство на ССК «Звезда» двух крупнотоннажных нефтеналивных танкеров нового поколения типоразмера Aframax с последующим отфрахтованием этих судов компанией «Роснефть». Финансирование осуществляется с использованием лизингового инструментария.

    Суда способны круглогодично перевозить нефть из районов со сложными ледовыми условиями. Танкеры нового поколения спроектированы для работы на СПГ.


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