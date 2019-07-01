ВЭБ финансирует строительство танкеров

Государственная корпорация «ВЭБ.РФ» произвела оплату первых авансовых платежей по судостроительным контрактам ССК «Звезда» в рамках финансирования строительства двух нефтяных танкеров типоразмера Aframax, сообщает пресс-служба корпорации.

Ранее «Совкомфлот» подписал пакет соглашений с компанией «Роснефть», судостроительным комплексом «Звезда» и группой ВЭБ.РФ, которые предусматривают строительство на ССК «Звезда» двух крупнотоннажных нефтеналивных танкеров нового поколения типоразмера Aframax с последующим отфрахтованием этих судов компанией «Роснефть». Финансирование осуществляется с использованием лизингового инструментария.

Суда способны круглогодично перевозить нефть из районов со сложными ледовыми условиями. Танкеры нового поколения спроектированы для работы на СПГ.