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Пул инвесторов Арктик СПГ - 2 сформирован
01.07.2019

Пул инвесторов Арктик СПГ – 2 сформирован

    • 29 июня этого года в ходе работы саммита G20 в Осаке ПАО «Новатэк» подписало c консорциумом Mitsui & Co и Японской национальной корпорацией по нефти, газу и металлам JOGMEC договор купли-продажи 10% доли в проекте «Арктик СПГ 2».

    Документ был подписан в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Также, по информации «Новатэка», компании будут на долгосрочной основе покупать ежегодно около 2 млн тонн сжиженного природного газа с проекта. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время после получения необходимых регуляторных одобрений.

    «Мы приветствуем вхождение Mitsui и JOGMEC в «Арктик СПГ 2», – отметил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. – Импортируя СПГ на протяжении 50 лет, Япония является одним из крупнейших его потребителей. Японские компании обладают большим опытом реализации СПГ-проектов и продаж СПГ по всему миру. Участие японских партнеров в проекте «Арктик СПГ 2» будет способствовать его успешной реализации».

    По данным «Коммерсанта», размер сделки между Новатэком, Mitsui и JOGMEC в деньгах может составить 3,4 млрд долларов.
    Собственником 10% в «Арктик СПГ 2» будет Japan Arctic LNG B.V., совместное предприятие Mitsui и JOGMEC, учрежденная в Нидерландах (головной офис в Амстердаме) 16 мая этого года. JOGMEC предоставит Japan Arctic LNG акционерное финансирование и гарантию по кредитам. После предоставления финансирования доля JOGMEC в Japan Arctic LNG составит 75%, доля Mitsui – 25%. При этом у Mitsui останется более 50% голосующих прав (а у JOGMEC, соответственно, меньше 50%). По предварительным оценкам, размер акционерного финансирования составит порядка 290 млрд иен (2,7 млрд долларов – до 75% капитала компании), размер гарантии по кредитам – порядка 45 млрд иен (418 млн долларов – до 75% объема кредита).

    Напомним, что 6 марта этого года «Новатэк» закрыл сделку по продаже в проекте «Арктик СПГ – 2» французской Total 10%. Условия вхождения Total в проект включало оплату 10% доли участия и финансирование «Арктик СПГ – 2» через взносы в капитал, сообщалось о сумме 2,55 млрд долларов.

    Отметим, «Новатэк» сообщал, что компания намерена сохранить за собой 60% в проекте Арктик СПГ – 2». Доля в проекте уже есть у французской Total (10%), договоры купли-продажи подписаны с китайскими CNOOC (10%) и дочкой CNPC – CNODC (10%). После закрытия всех сделок у компании останется 60% в проекте. Таким образом, пул акционеров в проекте «Арктик СПГ – 2» сформирован.

    Проект «Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. По состоянию на 31 декабря 2018 года, доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1 138 млрд куб. м природного газа и 57 млн тонн жидких углеводородов. По российской классификации запасы месторождения составили 1 978 млрд куб. м природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов. ООО «Арктик СПГ 2» владеет лицензией на экспорт СПГ.

    Полная стоимость реализации проекта (информация Mitsui со ссылкой на «Новатэк») на данный момент оценивается в сумму порядка 21-23 млрд долларов.

     

    Фото: «JOGMEC»


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