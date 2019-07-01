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Правительство утвердило план развития каспийских портов
01.07.2019

Правительство утвердило план развития каспийских портов

    • Утверждён план реализации Стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне до 2030 года. Соответствующее распоряжение от 25 июня 2019 года №1365-р опубликовано на сайте правительства РФ.

    Целью Стратегии является интеграция российских портов на Каспии в главные транспортные узлы и коридоры международной торговли, образующие единый транспортный узел Каспийского бассейна. Планом, в частности, предусматривается развитие портовых мощностей Каспийского региона, строительство нового морского порта в Дагестане, развитие автомобильных и железнодорожных подходов к морским портам, развитие туристического потенциала. Предусматривается также создание ряда промышленных кластеров, благоприятных условий для развития гражданского судостроения и судоремонта.

    Ожидается, что реализация Стратегии позволит обеспечить к 2030 году рост контейнерного грузооборота до 265 тыс. TEU в год, увеличить объём грузопотока сухих грузов до 14 млн тонн, привлечь в Каспийский регион российский туристический поток до 30 тысяч человек в год, создать новые рабочие места.

    Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

    1365-r.pdf


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