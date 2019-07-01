Первый «умный» VLCC

В Китае построили первый танкер VLCC, оснащенный интеллектуальной системой. Судно, построенное на верфи Dalian Shipbuilding Industry (DSIC), входящей в состав China Shipbuilding Industry, получило символическое название «New Journey» – «Новое путешествие». По информации верфи, ходовые и швартовные испытания танкер прошел успешно.

Судно оснащено вспомогательной навигационной системой автопилотирования, «умной» системой управления наливными грузами, интегрированной системой управления энергоэффективностью, а вся коммуникация борт-берег осуществляется через сетевую информационную платформу, построенную на базе «умных» сервисных систем.

Сообщается, что это первый в мире VLCC, которому присвоены символы класса i-SHIP (I, N, M, Et, C) и OMBO Китайского морского регистра (CCS).

Оператором судна будет China VLCC, дочерняя компания China Merchants Energy Shipping Co. Ltd (CMES) – совместного предприятия China Merchants, Sinopec, Sinochem, COSCO и CNOOC. Акт приемки-передачи был подписан в Даляне 22 июня. С момента согласования проекта в 2016 году до сдачи заказчику реального судна прошло три года.

В настоящее время в Даляне для компании строится еще танкера VLCC, срок сдачи – в этом году.

Видео: CGTN