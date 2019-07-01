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Первый блокчейн-контейнер в Роттердаме
01.07.2019

Первый блокчейн-контейнер в Роттердаме

    • Порт Роттердам обработал первый контейнер, прошедший всю цепочку поставок из Южной Кореи на склад Samsung SDS в Тилбурге по технологии блокчейн без единого бумажного документа. Как сообщили SeaNews в Администрации порта, электронный документооборот, отслеживание перемещения груза и финансирование осуществлялись на базе блокчейн-платформы DELIVER. В тестировании принимали участие Порт Роттердам, Samsung SDS и банк ABN AMRO.

    «Как грузополучатель мы оценили возможность получать информацию в реальном времени и заранее иметь документы на груз в цифровом виде. Располагая достоверными данными и информацией о всех событиях в режиме реального времени, мы можем более эффективно корректировать свои бизнес-процессы», – прокомментировал итоги эксперимента Роберт ван дер Вааль, вице-президент Samsung SDS по ЕС и СНГ.

    Получив подтверждение работоспособности концепции, Порт Роттердам, Samsung SDS и ABN AMRO подписали соглашение о сотрудничестве по реализации следующего этапа проекта DELIVER. Теперь тестовые отправки планируется организовать с участием нескольких грузовладельцев из разных отраслей на различных трейдах.

    Конечной целью, отмечают в Администрации порта Роттердам, является создание глобальной открытой независимой платформы для грузовых перевозок, которая бы повысила прозрачность и эффективность цепочки поставок – и, в долгосрочной перспективе, позволила бы участникам процесса экономить миллионы евро на транспортных расходах.


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