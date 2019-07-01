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Назначен ректор МГУ им. адм. Г.И.Невельского
01.07.2019

Назначен ректор МГУ им. адм. Г.И.Невельского

    • Назначен ректор МГУ им. адм. Г.И.НевельскогоРектором МГУ им. адм. Г.И.Невельского назначен Денис Буров, сообщает пресс-служба Росморречфлота. 28 июня замруководителя агентства Андрей Тарасенко провел совещание с руководящим составом университета, посвященное актуальным вопросам дальнейшего развития университета.

    По информации МГУ им. адм. Г.И.Невельского, Д.Буров окончил университет (тогда это была академия) имени адмирала Г.И. Невельского в 2000 году по специальности «Электрооборудование и автоматика судов», квалификация «Инженер-электромеханик».

    После окончания работал на кафедре вычислительной техники, которую позже возглавил (занимал должность завкафедрой в 2006-2008 и в 2011-2014 годах), в 2008-2011 годы был проректором по воспитательной и социально-кадровой работе, в 2016-2017 годы руководил Морскти инновационным комплексом университета. До настоящего назначения с апреля 2017 по 26 июня 2019 года занимал должность проректор по научной работе, с 26 марта этого года был и.о. ректора.

    Фото: Росморречфлот, МГУ им. адм. Г.И.Невельского


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