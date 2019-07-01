Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2019
01.07.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2019

    • На 26 неделе года по основным исследуемым трейдам отмечены незначительные изменения. Только ставки  на американском направлении, на Австралию и Новую Зеландию  и Южную Америку существенно выросли.

    Так, спотовые ставки из Шанхая на порты Северной Европы опустились на 2,1%, ставки на порты Средиземноморья – на 0,7%.

    Ставки на порты западного побережья США выросли на 24,5%, на порты восточного побережья – на 16%.

    Ставки из Китая на Персидский опустились на прошлой неделе на 1,3%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию повысились на 19%.

    Самый значительный рост ставок отмечен на Южную Америку – плюс 25,6% к уровню 25 недели.

    На внутриазиатском трейде ставки как на восточные, так и на западные порты Японии не изменились. При этом  ставки на Сингапур упали на 1,4%, на Южную Корею – на 0,8%.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.05.2019
    Контейнерооборот лидеров
    По итогам 4 месяцев 2019 года контейнерооборот Шанхая составил 14,03 млн TEU. За отчетный период через причалы порта […]
    2019КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    27.06.2019
    Грузооборот портов Арктического региона РФ
    Апрель 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АпрельАрктикаГрузооборот
    0
    26.04.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 16
    На 16 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize не изменились. […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    15.03.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 10
    На 10 неделе фрахтовые ставки на перевозку судами прибрежного плавания и балкерами Handysize на рынке Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    08.04.2019
    ТOP-5 портов России по контейнерообороту
    Февраль 2019 года
    2019КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    14.06.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 23, 2019
    На 23 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    18.03.2019
    Экспорт минеральных удобрений
    Экспорт минеральных азотных удобрений за январь 2019 года составил 996,9 тыс. тонн. Это выше уровня января прошлого года […]
    2019УдобренияЭкспорт
    0
    12.04.2019
    Грузооборот портов Южного региона РФ
    Февраль 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    25.03.2019
    Экспорт цветных металлов
    По итогам января 2019 года объем российского экспорта необработанного алюминия по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизился […]
    2019Цветные металлыЭкспорт
    0
    21.06.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 24, 2019
    На 24 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    13.05.2019
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 29 апреля флот безработных контейнеровозов сократился как по вместимости, так и по количеству судов. По […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозыГлобально
    0
    24.05.2019
    A.P. Moller – Maersk закончил первый квартал с убытком
    A.P. Moller – Maersk опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2019 года. Выручка группы увеличилась на 2,5% до […]
    2019MaerskФинансы
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    01.07.2019 Правительство утвердило план развития каспийских портов
    28.06.2019 Одобрен проект концепции развития внутренних водных путей
    27.06.2019 Шаг вправо, шаг влево – транзит
    14.06.2019 «Высший пилотаж административного бюрократизма»
    31.05.2019 20 лет с Кодексом торгового мореплавания
    30.05.2019 Инвестпроектам в Арктике дадут преференции
    Контейнерные перевозки Показать всё
    01.07.2019 Первый блокчейн-контейнер в Роттердаме
    01.07.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2019
    28.06.2019 В Марселе появился бульвар Жака Сааде
    27.06.2019 ОТЛК ЕРА выплатит 2 миллиарда дивидендов
    26.06.2019 Все порты Финляндии
    26.06.2019 H&M подписался на биотопливо
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД