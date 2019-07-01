Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2019

На 26 неделе года по основным исследуемым трейдам отмечены незначительные изменения. Только ставки на американском направлении, на Австралию и Новую Зеландию и Южную Америку существенно выросли.

Так, спотовые ставки из Шанхая на порты Северной Европы опустились на 2,1%, ставки на порты Средиземноморья – на 0,7%.

Ставки на порты западного побережья США выросли на 24,5%, на порты восточного побережья – на 16%.

Ставки из Китая на Персидский опустились на прошлой неделе на 1,3%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию повысились на 19%.

Самый значительный рост ставок отмечен на Южную Америку – плюс 25,6% к уровню 25 недели.

На внутриазиатском трейде ставки как на восточные, так и на западные порты Японии не изменились. При этом ставки на Сингапур упали на 1,4%, на Южную Корею – на 0,8%.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.