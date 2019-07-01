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Казахстанский предприниматель реанимирует порт Витино
01.07.2019

Казахстанский предприниматель реанимирует порт Витино

    • Незамерзающий морской порт Витино в Мурманской области, принадлежащий казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву через БТА банк, может возобновить перевалку грузов, прерванную в 2014 году. Представители компании проинформировали государственную Администрацию морских портов Западной Арктики о намерении возобновить перевалку нефтяных грузов через Витино. Начало операций намечено на первый квартал 2020 года, сообщили SeaNews в  пресс-службе К. Ракишева. 

    К.Ракишев отметил, что порт Витино является одним из привлекательных для соинвестирования объектов, стоящих на балансе принадлежащего ему БТА банка.

    «Многим нефтяным компаниям стали интересны портовые комплексы, расположенные в России и способные отправлять грузы круглый год. Мы обсуждаем с нефтетрейдером Gunvor стратегическое партнерство по вопросу порта. Компания уже выразила готовность со следующего года отправлять объемы через Витино», – сказал К.Ракишев.

    По словам К.Ракишева, в этом году должны начаться ремонтные работы, необходимые для подготовки порта к перезапуску, чтобы начать работу в 2020 году. Компания уже начала подготовительные работы, связанные с получением лицензий и других разрешительных документов на осуществление портовой деятельности. Сумма инвестиций в проект по перезапуску порта не озвучивается.

    Ранее, напомнили в БТА банке, Витино использовался для экспорта нефти и нефтепродуктов, поступающих по железной дороге. Порт имеет железнодорожное сообщение с Мурманском и Санкт-Петербургом. В 2005 году «Новатэк» провел модернизацию порта Витино, но после перевода грузопотока газового конденсата на собственный терминал компании в Усть-Луге объем перевалки в Витино постепенно сокращался, пока не достиг тех отметок, когда порт перестал быть интересен ресурсным компаниям и не пришел в то состояние, в котором он пребывает до момента, когда он перешел структурам БТА банка.


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