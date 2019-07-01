Изменения на сервисах OOCL

OOCL сообщил об изменениях в ротации сервисов LL4 и LL5 на трейде Азия – Северная Европа в связи с оптимизацией маршрутной сети. А именно:

Loop 4: изменение начнет действовать с 18 июля. Новая ротация портов: Тяньцзинь – Пусан – Нинбо – Шанхай – Янтьян – Сингапур – Альхесирас – Саутгемптон – Гамбург – Роттердам – Саутгемптон – Альхесирас – Порт-Кланг – Тяньцзинь.

Loop 5: начнет действовать с 14 июля. Новая ротация портов: Циндао – Нинбо – Шанхай – Янтьян – Синагпур – Гавр – Роттердам – Дюнкерк – Гамбург – Гавр – Мальта – Суэцкий канал – Джидда – Джебель-Али – Порт-Кланг – Циндао.