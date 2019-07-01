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HMM вступит в THE Alliance
01.07.2019

HMM вступит в THE Alliance

    • Hyundai Merchant Marine (HMM) вступит в THE Alliance, куда входят Hapag-Lloyd, Ocean Network Express и Yang Ming, и станет полноправным членом этого альянса с 1 апреля 2020 года. Кроме того, партнеры по объединению решили продлить сотрудничество на 10 лет – до 2030 года, говорится в официальном сообщении HMM.

    «Новые современные контейнеровозы станут отличным приобретением для альянса», – прокомментировал вступление HMM CEO Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен. HMM заказал 12 контейнеровозов вместимостью по 23 тыс. TEU, сдача которых в эксплуатацию ожидается во втором квартале 2020 года. Кроме того, во втором квартале 2021 года флот HMM примет восемь новостроев вместимостью 15 тыс. TEU.

    В HMM рассчитывают, что членство в THE Alliance занчительно повысит конкуренцию по отношению к другим двум альянсам, особенно на транстихоокеанском трейде.

    Отметим, что отраслевые СМИ говорят о возможном выходе Hyundai Merchant Marine (HMM) из соглашения о сотрудничестве с альянсом 2M, куда входят Maersk Line и MSC.


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