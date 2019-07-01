По итогам первого полугодия 2019 года погрузка на сети РЖД снизилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 633,6 млн тонн.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», практически по всем грузам отмечена отрицательная динамика.

Объемы погрузки каменного угля упали на 0,4% до 186,8 млн тонн. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была на 2,4% меньше, чем за первое полугодие прошлого года, и составила 115,1 млн тонн.

Также снизились объемы погрузки строительных грузов – на 4,6% до 60,1 млн тонн, черных металлов – на 3,3% до 38,25 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 3,1% до 17 млн тонн, лесных грузов – на 5,6% до 22,2 млн тонн, соды и химикатов – на 2% до 13,1 млн тонн. Погрузка зерна упала на 36,4% и составила 9,1 млн тонн.

Лома черных металлов было погружено на 0,2% меньше (до 6,9 млн тонн), чем годом ранее. Погрузка цветной руды и серного сырья снизилась – на 2,5% до 9,7 млн тонн.

По другим видам грузов объемы погрузки выросли. Увеличились объемы погрузки железной и марганцевой руды – на 3,8% до 59,2 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 0,9% до 30,3 млн тонн, цемента – на 5,9% до 12,5 млн тонн и кокса – на 0,2% до 5,4 млн тонн.

Погрузка на сети РЖД за июнь 2019 года составила 101,6 млн тонн. Это на 5,4 меньше, чем за аналогичный месяц 2018 года и на 4,5% меньше показателя предыдущего месяца 2019 года.

Грузооборот за 6 месяцев 2019 года составил 1307 млрд тарифных т/км (+2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1663,5 млрд т/км (+1,9%).

В июне грузооборот сети РЖД вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 205,7 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц, напротив, сократился на 2% – до 261 млрд т/км.