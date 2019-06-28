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Верхняя часть блок-кондуктора для месторождения Филановского
28.06.2019

Верхняя часть блок-кондуктора для месторождения Филановского

    • По Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу идет транспортировка верхней части блок-кондуктора для месторождения имени Филановского. По информации «Росморпорта», 25 июня из морского порта Астрахань вышел барже-буксирный караван в составе 3 буксиров, 3 судов сопровождения и верхней части блок-кондуктора, размещенного на транспортно-монтажной барже, по направлению к нефтяному месторождению им. В.Филановского в северной части Каспийского моря. 

    Теплоходы «Лев Третьяков» и «МЗ-102» службы навигационно-гидрографического обеспечения Астраханского филиала сопровождают буксирный караван до его выхода из ВКМСК в Каспийское море в целях обеспечения расстановки и безопасности плавучих средств навигационной обстановки и оперативного реагирования на возникающие ситуации. 

    В прошлом году примерно в эти же даты осуществлялся переход буксирного каравана, на котором транспортировалась опорная часть блок-кондуктора. Как отмечают в «Росморпорте», с доставкой верхней части сооружение блок-кондуктора будет завершено. 

    Ожидается, что буксирный караван подойдет к месту своего назначения в северной части Каспийского моря в районе нефтяного месторождения сегодня – 28 июня 2019 года. 

    По данным ПАО «ЛУКойл», в настоящее продолжается активное обустройство месторождений им. В.Филановского, Ю.Корчагина, а также Ракушечного. На второй очереди месторождения им. В.Филановского введены в эксплуатацию еще две скважины. С 2018 года добыча на месторождении поддерживается на проектном уровне 6 млн тонн в год.

     

    Фото: «Росморпорт»


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