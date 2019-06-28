В Марселе появился бульвар Жака Сааде

Спустя год после того, как ушел из жизни отец-основатель CMA CGM Жак Сааде, власти Марселя приняли решение назвать его именем один из городских бульваров.Как рассказали SeaNews в группе, бульвар, который получил имя Ж.Сааде, проходит вдоль Средиземного моря от самого известного в Марселе музея MUCEM до головного офиса CMA CGM.

С Марселем плотно связана вся история CMA CGM, с того момента, когда в 1978 году Ж.Сааде, выходец из Ливана, вынужденный покинуть родину, чтобы спасти свою семью от гражданской войны, основал Compagnie Maritime d’Affretement (CMA). Занимающая ныне третью строчку в мировом контейнерном рейтинге линия начиналась с одного судна, одного сервиса и четырех сотрудников.

Преемник Ж.Сааде, президент и CEO CMA CGM Родольф Сааде, выступая на церемонии, сказал: «Назвав бульвар именем отца, вы почтили память человека и оказали честь компании. Жак Сааде показал, что во Франции, в этом городе, можно стать предпринимателем и выстроить компанию – мирового лидера. Он создал один из флагманов французского бизнеса. Будьте уверены – мы всегда останемся верны Марселю и будем содействовать его всестороннему развитию, чтобы он становился сильнее и динамичнее».

Фото: CMA CGM