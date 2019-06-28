По информации Новороссийской таможни, 26 июня этого года в Новороссийске состоялось третье заседание рабочей группы Комитета таможенных служб России и Турции по совершенствованию таможенных технологий и реализации проекта «Упрощенный таможенный коридор» (УТК), который стороны реализуют с 2009 года.

В ходе работы Комитета стороны обсудили перечень вопросов, возникающих у турецких экспортеров в отношении реализации упрощенного таможенного коридора и участия в нем, сроки совершения операций в отношении турецких товаров, перечень таможенных органов в рамках проекта и расширении проекта на экспорт из России в Турцию.

Отметим, что с 1 июня 2018 года в рамках УТК информационный обмен между странами происходит только в электронной форме без отправки документов на бумажном носителе. Тогда было принято решение о распространении проекта на весь российский экспорт в Турцию. Предполагалось, что эти меры будут способствовать дальнейшему увеличению товарооборота между странами. Представители таможен России и Турции также договорились о начале работы по взаимному признанию уполномоченных экономических операторов.

В 2017 году в рамках проекта «Упрощенный таможенный коридор» из Турции в Россию проследовало 115,56 тыс. тонн товаров общей стоимостью 101,5 млн долларов. Это 3% всего турецкого импорта, поступающего в Россию. В первом квартале 2018 года было перемещено 36,31 тыс. тонн товаров стоимостью 25,08 млн долларов (также 3% от всего импорта из Турции). Преимущественно по «Упрощенному таможенному коридору» шли овощи, фрукты, молочные продукты, одежда и обувь.Товарооборот между Россией и Турцией по итогам 2017 года вырос на 37,6% и составил порядка 21,6 млрд долларов.

По итогам заседания этого года Россия и Турция признали эффективность реализации проекта упрощенного таможенного коридора, и выразили готовность продолжать работу в данном направлении.

Фото: Новороссийская таможня