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Одобрен проект концепции развития внутренних водных путей
28.06.2019

Одобрен проект концепции развития внутренних водных путей

    • Экспертный совет по транспорту профильного комитета Госдумы одобрил проект Концепции развития внутренних водных путей.

    Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, заседание секции морского и речного транспорта Экспертного совета по транспорту при комитете Государственной Думы по транспорту и строительству состоялось 26 июня. Участие в нем принимали заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Вовк, директор департамента государственного политики в области морского и речного транспорта Юрий Костин и президент Российской палаты судоходства Алексей Клявин.

    С основным докладом о разработанном Минтрансом проекте Концепции развития внутренних водных путей РФ до 2024 года выступил В.Вовк.

    По итогам рассмотрения члены секции одобрили проект концепции. Принято решение о дальнейшем ее рассмотрение на заседании Комитета Госдумы по транспорту и строительству в июле месяце.

    Фото: Росморречфлот


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