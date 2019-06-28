Одобрен проект концепции развития внутренних водных путей

Экспертный совет по транспорту профильного комитета Госдумы одобрил проект Концепции развития внутренних водных путей.

Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, заседание секции морского и речного транспорта Экспертного совета по транспорту при комитете Государственной Думы по транспорту и строительству состоялось 26 июня. Участие в нем принимали заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Вовк, директор департамента государственного политики в области морского и речного транспорта Юрий Костин и президент Российской палаты судоходства Алексей Клявин.

С основным докладом о разработанном Минтрансом проекте Концепции развития внутренних водных путей РФ до 2024 года выступил В.Вовк.

По итогам рассмотрения члены секции одобрили проект концепции. Принято решение о дальнейшем ее рассмотрение на заседании Комитета Госдумы по транспорту и строительству в июле месяце.

Фото: Росморречфлот