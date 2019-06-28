Льды, медведи, ледоколы

Видео Timelab Pro, снятое на Севморпути в марте 2018 года. Вот как сами авторы о говорят об этом опыте: «За 7 дней съемочная группа прошла через Баренцево море в Карское вокруг архипелага Новая Земля на атомном ледоколе «Ямал» – мы видели северное сияние и белых медведей, понаблюдали за тем, как буксируют застрявшие во льду суда, и очень замерзли». Помимо погодных, были и технические сложности – «Ледокол все время находился в движении. А если квадрокоптер DJI Inspire 2 пролетал над радиолокационной вышкой, то файл с записью повреждался». Но оно того стоило.

Видео: Timelab Pro