Зачем, как и в какие цвета красят самолеты

Мы продолжаем серию «летних» материалов. Однажды SeaNews публиковал видео о том, как красят морское судно. Сегодня мы расскажем, почему самолет сменил серый цвет на ливрею и сколько краски уходит на Boeing.

Началось все одновременно с развитием гражданской авиации в XX веке. Правда, у первых авиакомпаний вся раскраска (она же цветографическая схема) самолета заключалась в нанесении названия и бортового номера.

Зачем вообще красить самолеты

Если фюзеляж и другие внешние элементы самолета сделаны полностью из красивого блестящего (после полировки) алюминия, то и не нужно вовсе, считали лет шестьдесят назад. Некрашеные самолеты — отдельная глава в истории авиационных ливрей. Большинство самолетов примерно до начала 60-х годов прошлого века так и выглядели: полированный металл, кое-какие надписи, немного цветных полос и регулярная полировка, чтобы блестело! В авиакомпаниях говорили, что краска, нанесенная на самолет, кое-чего да весит, а зачем нам лишняя масса?

И правда. По данным Boeing на начало 2000-х, краска, нанесенная ровным слоем на весь корпус Boeing 767-300, весила около 136 кг, в то время как если оставить корпус некрашеным и изобразить на нем только логотип, название и кое-какие небольшие элементы, масса краски составит только около 92 кг. В 2017 году в случае с Boeing 787 Dreamliner для окраски корпуса требовалось уже 360-450 кг краски. Однако если самолет покрасить не полностью, то стоимость обслуживания авиалайнера увеличивается более чем на 130 тыс. долларов в год в сравнении с полностью покрашенным вариантом (снова данные Boeing по состоянию на начало 2000-х).

American Airlines была одной из последних крупных авиакомпаний, предпочитавших полированный металл полной окраске своих воздушных судов. После банкротства в начале этого десятилетия она, знаменуя свое возрождение, сменила ливрею и стала красить свои самолеты почти целиком в серый цвет, назвав одной из причин распространение альтернативных материалов, из которых сегодня изготавливаются самолеты: на смену алюминию все чаще приходят композитные материалы, а они не блестят, как их ни полируй.

Итак, самолеты лучше красить. Помимо приведенных выше соображений, есть и другие доводы в пользу этого варианта: краска защищает корпус самолета от вредного воздействия окружающей среды, повышает гладкость поверхности, тем самым снижая трение о воздух, и если она светлая, то несколько уменьшает нагрев за счет отражения солнечного света.

Не менее важная причина (а то так все самолеты и летали бы белыми) заключается в том, что, как уже говорилось, раскраска помогает идентифицировать борт. Причем такая идентификация может пригодиться в самых разных случаях. Например, в аэропорту, когда сотрудникам аэропортовых служб, диспетчерам, экипажам и прочим заинтересованным сторонам нужно определить местоположение каждого конкретного авиалайнера.

Главным же адресатом раскраски является сегодня пассажир, а с помощью цветовой схемы, логотипа и других элементов ливреи авиакомпания продвигает свои корпоративные ценности и свой образ. И не только свой: частью в схемы раскраски многих авиакомпаний, являющихся национальными перевозчиками, включены элементы флага, а также герба страны и другие национальные символы. Это можно увидеть на примерах «Аэрофлота», British Airways, El Al и многих других.

В конце 1940-х, когда гражданская авиация начала развиваться небывалыми темпами, авиалайнеры выглядели почти одинаково — примерно так, как этот Boeing 377 Stratocruiser авиакомпании American Overseas Airlines, совершавший коммерческие перелеты из США в Европу и сфотографированный в 1949-м или 1950-м.

В какие цвета красить

Изначально самолеты красили во что-нибудь светлое, с цветной полосой посередине вдоль корпуса, чтобы образ был динамичнее и иллюминаторы не портили вид, потом еще крупно название авиакомпании и какой-нибудь логотип. Так самолеты выглядели примерно до середины 1960-х. По крайней мере, те из них, которые вообще красили.

Первый серьезный удар по господству голого металла и неброской ливреи нанесла в середине 1960-х авиакомпания из США Braniff International. Это она, желая выделиться на ставшем высоко конкурентным рынке гражданских авиаперевозок в Америке, призвала на помощь рекламное агентство Jack Tinker and Partners, в котором аккаунт-менеджером Braniff стала Мэри Уэллс. Она придумала революционную кампанию «Нет невзрачным самолетам» (The End of Plain Planes), сделав ставку на дизайн.

В чем-то схожий подход к окраске самолетов распространился в 70-е годы с появлением концепции «Европейский белый» (Eurowhite). В ее рамках самолеты тоже полностью окрашивали в один цвет, но не в веселый лавандовый или шоколадный, а в простой белый. Причины были экономические: белые самолеты легче цветных, они лучше всего отражают свет и, следовательно, меньше нагреваются на солнце, плюс так авиакомпаниям проще передавать друг другу самолеты во временное или постоянное пользование — всего-то и нужно поменять надпись и логотип. К тому же на белой краске лучше всего видны трещины, сколы, следы утечки жидкостей и прочие дефекты, позволяющие быстрее устранить неисправности.

Сегодня самолеты большинства авиакомпаний выглядят именно так: белый фюзеляж с окрашенным брюхом (но не всегда), разноцветный с логотипом киль и название ближе к носу. Скукота! Зато практично и позволяет хоть немного, но сэкономить, что в условиях высочайшей конкуренции на рынке авиаперевозок, роста стоимости топлива и расходов на безопасность приобретает решающее значение.

К счастью, не все авиакомпании принимают такой подход, и сегодня все чаще встречаются яркие и интересно раскрашенный авиаланейры. Причем речь может идти как о стандартной цветной ливрее, как у российских S7 Airlines или «России», так и о специальных версиях, посвященных тому или иному событию (например, всемирной выставке или крупному спортивному состязанию), о рекламных раскрасках, продвигающих новый фильм, парк развлечений или любой другой товар или услугу (хотя бы и новую модель смартфона) и так далее.

Как красят самолеты

В несколько этапов. В наиболее распространенном случае, когда с самолета смывают старую краску и наносят новую, действуют так: самолет помещают в ангар, где с него счищают старую краску. Это можно делать одним из двух способов (или обоими): с помощью пескоструйной обработки или специального жидкого состава — смывки. Последний справляется с очисткой самолета за 24 часа, разъедая старую краску.

Затем на очищенную и обезжиренную поверхность наносится грунт в один или несколько слоев (каждый сохнет примерно по шесть часов). Затем приходит время наносить краску — сначала базовый цвет ливреи, затем другие, используемые меньше, и наконец, с помощью трафаретов, логотипы, надписи и прочие фигурные элементы.

Далее с помощью красящего пистолета и даже кисточки исправляют мелкие дефекты и проверяют толщину и равномерность покрытия — она должна составлять 0,2–0,3 мм. После этого, если все в порядке, сверху краска покрывается лаком. В зависимости от сложности ливреи (читай: количества и размера цветов, элементов, слоев) и принятых авиакомпанией процедур покраска может занять от 3 до 10 дней.

Более зрелищным процесс покраски оказывается на видео. В интернете можно найти множество роликов, посвященных этому. Вот один из них.

В норме такая процедура проводится раз в несколько лет (5-8 лет, но можно и чаще), чтобы самолет выглядел свежим и краска сохраняла защитные свойства, и, как правило, оказывается приурочен к очередному раунду техобслуживания.

Объем краски и стоимость работ, как нетрудно догадаться, зависят от размера самолета и сложности цветографической схемы. Так, по данным Boeing, на стандартный Boeing-747 уходит примерно 450 литров краски, на 767-й — около 340 литров, а окраска одного борта обходится в сумму от 50 до 200 тысяч долларов.

(По материалам журнала “Вокруг света”)