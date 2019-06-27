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Шаг вправо, шаг влево – транзит
27.06.2019

Шаг вправо, шаг влево – транзит

    • Об интересном требовании, предъявляемом таможней в морском порту Владивосток, рассказали дальневосточники.

    Во Владивостоке в регионе Владивостокской таможни есть два таможенных поста – Морской порт Владивосток и Первомайский таможенный пост. И если судно выгружается на двух терминалах в пределах одного порта, но в юрисдикции разных таможенных постов, то от перевозчика требуют оформлять транзит с одного поста на другой. При этом судно не то что не покидает пределы границы, оно даже не покидает пределы порта.

    Хотя оформление транзита и происходит по 73 приказу, по стандартным документам перевозчика, однако все равно требует много времени, постоянной беготни и в итоге выливается в задержку с выпуском груза на втором терминале, что связано с необходимостью завершения таможенного транзита на всю судовую партию груза.

    «Если судно переходит с одного терминала на другой в пределах одного таможенного поста, например, с ВКТ на терминал «Соллерс», оформлять транзит не нужно, при этом расстояние – порядка 5 миль (красная линия). А вот при переходе с ВКТ на ВМКТ (разные таможенные посты), где расстояние менее мили (синяя линия) – НУЖНО!» – недоумевают логике участники рынка.

    Кстати, не так давно Владивостокская таможня проводила эксперимент, когда на весь порт Владивосток была объявлена одна зона таможенного контроля, и целый (!) месяц оформлять транзит было не нужно. По завершению месяца эксперимент прекратили, а агентам сказали: хотите, чтобы это работало постоянно – подписывайте соглашение о предоставлении VGM.

    P.S. В Питере, вспоминают опытные люди, несколько лет назад тоже были попытки доказать необходимость оформлять таможенный транзит при перешвартовке судов с одного таможенного поста на другой, но тот, кто пытался подобную практику насаждать, уже «снят и взят».


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