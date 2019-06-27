Самый легкий груз самого большого строительного судна

На первом видео – запись, как многоцелевое heavylift судно Allseas «Pioneering Spirit» снимает верхнее строение жилого блока с платформы «Valhall» с норвежской части Северного моря.

Вес строения составляет 3,8 тыс. тонн – на самом деле, это самая легкая конструкция, которую «Pioneering Spirit», самому большому строительному судну в мире, доводилось до этого поднимать. А самым большим весом, если зашла об этом речь, стала 26-тонная добывающая платформа, которую «Pioneering Spirit» в этом году установил на месторождении Johan Sverdrup на шельфе Норвегии.

По информации Allseas, вся операция на «Valhall» заняла два часа – от подведения судна под платформу до начала подъема. Собственно, сам момент подъема занял всего 9 секунд. Верхнее строение было снято 14 июня, тремя днями раньше, 11 июня, был демонтирован 109-тонный мост, соединявший жилое строение с буровой установкой.

Работы осуществлялись в рамках контракта, подписанного Allseas в 2017 году с Aker BP на транспортировку, установку и демонтаж инфраструктуры месторождения Valhall. Месторождение Valhall расположено примерно в 280 км от побережья Норвегии, его инфраструктура включает 6 стальных платформ, установленных на глубине 70 м и соединенных между собой мостами.

Снятие верхнего строения жилого модуля стало первым этапом в ходе модернизации инфраструктуры месторождения. Ему предшествовало два года подготовки и планирования. Снятое верхнее строение и мост были доставлены для утилизации на площадку Kvaerner в Норвегии.

А «Pioneering Spirit» тем временем вернулся в Северное море, чтобы снять верхнее строение платформы «Brent Bravo» весом 24,8 тыс. тонн. Эта работа выполнялась по заказу Shell UK. Процесс зафиксирован на втором видео. На этот раз на то, чтобы подвести судно под платформу и начать подъем потребовалось четыре часа.

Ранее, в 2017 году, «Pioneering Spirit» обеспечил демонтаж еще одной платформы на нефтегазовом месторождении Brent – «Brent Delta».

А всего с момента сдачи в эксплуатацию в 2016 году «Pioneering Spirit» снял верхних строений платформ суммарным весом более 130 тыс. тонн и уложил более 1,5 тыс. километров подводного кабеля.

Видео: Allseas