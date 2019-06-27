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Полный восторг и сбыча мечт
27.06.2019

Полный восторг и сбыча мечт

    • SeaNews поговорил с участниками парусной регаты среди участников российского рынка морских грузоперевозок Cargo Masters Sailing Cup, которую в минувший выходные провела под Петербургом компания ITL, и попросил их поделиться своими впечатлениями.

     

    Леонид Стримовский, генеральный директор, АО ГК «Транс-Бизнес»:

    Впечатления от регаты просто прекрасные, атмосфера дружная, веселая, боевая, все очень понравилось. Мы первый раз на яхте и просто не ожидали, что будет столько положительных эмоций. С ITL мы дружим давно, у нас всегда были крепкие бизнес-отношения – и хорошие человеческие отношения, а теперь еще лучше, это прекрасная компания. Правда, в гонках мы пока проигрываем, но тут собрались профессионалы, а мы еще поборемся. Пожелаем ITL ветра в паруса.

     

    Юлия Карева, генеральный директор, ГК «Агроимпорт»:

    Для меня это первая регата. Я знакома с кайтингом и виндсерфингом и мечтала почувствовать силу ветра, оказавшись под парусом на яхте. Наконец моя мечта сбылась! Я участвовала в команде нашего многолетнего бессменного партнера – компании «Транс-Бизнес».

    Сложно описать словами силу и яркость эмоций, которые мы испытали, оказавшись под парусом: окатывающие с головы до ног волны, крепкий ветер в лицо, яркое солнце, множество новых терминов и веревок и, конечно, адреналин гонки!

    Огромное спасибо за приглашение организатору – компании ITL и лично Алексею Баранову – за незабываемый спортивный, музыкальный, веселый праздник, который они устроили для участников и болельщиков. Мы полны ярких эмоций и впечатлений!

    Всем желаю успехов, благополучия и отличного настроения!

     

    Мария Сорокина, финансовый директор, ООО Терминал Морской Рыбный Порт»:

    Впечатления очень хорошие, очень хорошая организация, настроение превосходное, даже несмотря на то, что во время гонок наша команда порвала парус.

    С организаторами регаты, компанией ITL мы работаем давно, сейчас они к сожалению, к нам не заходят, но мы надеемся, что что-то изменится и мы с радостью продолжим свои деловые отношения.

    Здесь очень уютно, очень тепло, очень здорово все организовано, нам все очень нравится. Мы желаем эту традицию как можно дольше продолжать.

     

    Александр Амбрасовский, начальник фрахтового отдела, главный болельщик команды ООО «Ультрамар»:

    Впечатления у нас самые положительные, регата прошла замечательно, очень хорошие яхты и очень сильные участники, прекрасные шкипера, нам очень повезло – у нас отличный шкипер Андрей и замечательная яхта «Глобус». Мы заняли первое место, нам все очень нравится.

    Спасибо большое организаторам. С компанией ITL мы дружим, наверно, более 5-6 лет, отношения складываются замечательно, очень хорошая компания, мы желаем им процветания, роста, здоровья – и руководству, и всем сотрудникам, они молодцы. И пожелаем удачи на будущее всем командам-участникам.

     

    Николай Прутов, директор по развитию, ООО «АМД Транспорт»:

    Впечатления от регаты положительные, это одно из самых главных событий в нашей логистической индустрии за последние полгода. Мы давно дружим с ITL, это стабильная компания, которая обеспечивает нам потрясающий сервис, и мы им очень рады и являемся одним из, не будем говорить, ключевых клиентов, но мы друзья и партнеры. Мы заняли четвертое место, но это предварительные итоги, и мы все сделаем для того, чтобы быть в тройке лидеров.

     

    Ниже – наш небольшой фотоотчет с регаты. Беседовала и снимала Елена Шелеметьева

    А профессиональные фото от работников зеркалки и волшебников выдержки и фокуса можно посмотреть здесь http://cargo-cup.ru/media/photo/ и здесь https://www.facebook.com/zigzagsailingclub/photos/a.643845579454918/643870699452406/?type=3&theater.


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