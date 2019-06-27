ОТЛК ЕРА выплатит 2 миллиарда дивидендов

Акционеры АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) на своем годовом общем собрании 24 июня 2019 года в Москве утвердили годовой отчет за 2018 год и бухгалтерскую отчетность.
На собрании было принято решение о распределении прибыли среди акционеров по результатам деятельности в 2018 году. С учетом выплаченных ранее промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2018 года в размере 141 млн рублей на дивиденды направлена сумма в размере 2 млрд 141 млн рублей. Выплата будет осуществлена не позднее 9 августа 2019 года.
Кроме того, акционеры избрали новый состав совета директоров компании. В него вошли:
- Елена Киреня – главный экономист Белорусской железной дороги,
- Даир Кушеров – заместитель председателя правления по финансам АО «НК «КТЖ»,
- Павел Соколов – заместитель председателя правления по логистике АО «НК «КТЖ»,
- Андрей Старков – заместитель генерального директора ОАО «РЖД»,
- Алексей Шило – заместитель генерального директора ОАО «РЖД»,
- Владимир Юковский – начальник службы по управлению государственным имуществом Управления Белорусской железной дороги.