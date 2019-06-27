Экспорт и импорт ТНП

Российский импорт кожаной обуви в январе-апреле 2019 года, по данным ФТС России, составил 22,4 млн пар, на 2,3% больше, чем было ввезено за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении импорт кожаной обуви снизился на 5,1% до 541,6 млн долларов.

В апреле этого года в Россию было ввезено 3,3 млн пар кожаной обуви – это на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года, но на 42,1% ниже уровня предыдущего месяца. По итогам отчетного месяца импорт обуви в денежном выражении снизился к уровню апреля прошлого года на 1,6% и на 38,7% к показателю предыдущего месяца – до 85,1 млн долларов.

За январь-апрель 2019 года импорт одежды немного вырос — ее ввезли на сумму 2,2 млрд долларов, что на 1,6% больше, чем годом ранее. По итогам отчетного месяца импорт одежды в денежном выражении вырос к уровню апреля прошлого года на 3,9%, но снизился относительно показателя предыдущего месяца на 13,3% – до 473 млн долларов.

Хлопчатобумажных тканей за 4 месяца этого года было импортировано 98,9 млн квадратных метров — на 21,3% больше, чем в январе-апреле 2018 года. В стоимостном выражении импорт х/б тканей увеличился на 0,2%, составив 54 млн долларов.

В апреле импорт хлопчатобумажных тканей по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года увеличился на 22,6% (+5,2% к марту 2019 года), составив 25,1 млн квадратных метров. В стоимостном выражении импорт тканей в апреле составил 14 млн долларов, что на 8,5% больше аналогичного уровня прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость поставляемых в Россию х/б тканей увеличилась на 12%.

Объем российского экспорта х/б тканей вырос по сравнению с прошлогодним уровнем на 18,6% — до 32,9 млн квадратных метров. Доходы от экспорта тканей также увеличились — на 6,8% и составили 17,2 млн долларов. По итогам апреля из России х/б тканей было вывезено 9,6 млн квадратных метров (+60,9% к апрелю 2018 года и +23,9% к марту 2019 года). В стоимостном выражении экспорт российских х/б тканей составил 4,5 млн долларов (+40,6% к апрелю 2018 года и +2,3% к марту 2019 года).