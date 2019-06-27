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Детский «Трудовой отряд» в ВМТП
27.06.2019

Детский «Трудовой отряд» в ВМТП

    • Детский «Трудовой отряд» в ВМТП«Владивостокский морской торговый порт» запустил проект «Трудовой отряд школьников» – как рассказали SeaNews в ВМТП, дети портовиков по две недели работают в различных подразделениях предприятия.

    Целью проекта заявлены знакомство ребят с выбранными ими профессиями и формирование у них ответственности. В рамках программы старшеклассники от 14 до 17 лет пробуют свои силы в департаментах экономики, управления персоналом, коммерческом, юридическом, информационных технологий, бухгалтерии ВМТП.

    За три летние смены в проекте примут участие около 50 детей портовиков. По словам главного специалиста по обучению и подбору персонала ВМТП Марины Ларюшиной, курирующей проект, ребята помогают выполнять реальные производственные задачи.  

    «Все школьники прошли предварительное собеседование со специалистами отдела подбора и развития персонала, поэтому ребята работают на тех участках, которые в наибольшей степени им интересны, – рассказала она. – Считаем, что программа поможет школьникам сформировать правильное отношение к труду и определиться с дальнейшей профессией»

    В рамках программы «Трудовой отряд» ВМТП также организует для ребят мини-тренинги и мастер-классы на тему профориентации, на которых школьники под руководством внутренних тренеров ВМТП находят решения производственных задач, учатся не бояться брать на себя ответственность и самостоятельно принимать решения.

    Кстати, стажировки оплачиваются.

    Видео: ВМТП


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