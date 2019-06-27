Детский «Трудовой отряд» в ВМТП

«Владивостокский морской торговый порт» запустил проект «Трудовой отряд школьников» – как рассказали SeaNews в ВМТП, дети портовиков по две недели работают в различных подразделениях предприятия.

Целью проекта заявлены знакомство ребят с выбранными ими профессиями и формирование у них ответственности. В рамках программы старшеклассники от 14 до 17 лет пробуют свои силы в департаментах экономики, управления персоналом, коммерческом, юридическом, информационных технологий, бухгалтерии ВМТП.

За три летние смены в проекте примут участие около 50 детей портовиков. По словам главного специалиста по обучению и подбору персонала ВМТП Марины Ларюшиной, курирующей проект, ребята помогают выполнять реальные производственные задачи.

«Все школьники прошли предварительное собеседование со специалистами отдела подбора и развития персонала, поэтому ребята работают на тех участках, которые в наибольшей степени им интересны, – рассказала она. – Считаем, что программа поможет школьникам сформировать правильное отношение к труду и определиться с дальнейшей профессией»

В рамках программы «Трудовой отряд» ВМТП также организует для ребят мини-тренинги и мастер-классы на тему профориентации, на которых школьники под руководством внутренних тренеров ВМТП находят решения производственных задач, учатся не бояться брать на себя ответственность и самостоятельно принимать решения.

Кстати, стажировки оплачиваются.

Видео: ВМТП