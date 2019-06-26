Все порты Финляндии совокупно обработали за январь-апрель этого года больше 543,1 тыс. TEU. Это на 1,3% меньше аналогичного показателя прошлого года.

По данным агентства транспорта и связи Финляндии, ХаминаКотка за 4 месяца 2019 года обработала почти 230 тыс. TEU, на 1,3% больше, чем годом ранее. Второй по объемам перевалки порт Финляндии – Хельсинки также увеличил контейнерооборот – на 1,6%, до 175,1 тыс. TEU. Раума за отчетный период перевалила порядка 88 тыс. TEU, на 4,9 меньше, чем за 4 месяца 2018 года.

Через причалы Ханко за отчетный период прошло более 19,5 тыс. TEU — на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Оборот контейнеров в Оулу снизился на 29,6% до 11,9 тыс. TEU.

Кеми и Торнио в январе-апреле отчетного года увеличили объемы перевалки контейнеров — на 20,5% (до 4,9 тыс. TEU) и на 4,8% (до 4,8 тыс. TEU) соответственно. В то же время, Коккола и Пори сократили оборот на 26,5% (до 4,6 тыс. TEU) и на 95,9% (до 199 TEU) соответственно.

Турку по итогам отчетного периода 2019 года перевалил 1,1 тыс. TEU (+24%), Уусикапунки — 653 TEU (-6,9%), Раахе — 194 TEU (рост в 3,3 раза) и Экерё — 20 TEU (рост в 20 раз).

Кроме этого в отчетном периоде 2019 года перевалку контейнеров осуществляли порты Рахья (1,8 тыс. TEU), Пиетарсаари (447 TEU), Эурайоки (8 TEU) и Марианхамина (1 TEU), в аналогичном периоде прошлого года эти порты контейнеры не обрабатывали.