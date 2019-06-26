В ПЛП посадили елочки

Сотрудники «Петролеспорта» вместе с представителями ГК «Регион-лес» сегодня посадили на ПЛП саженцы ели и сосны. Саженцы – в компании их ласково называют «ельчата» – будут расти на площадке перед клиентским сервисным центром ПЛП.

Акция, рассказали в Global Ports, прошла в рамках программы лесовосстановления, которую «Регион-лес», партнер лесного терминала ПЛП, реализует с 2017 года.

В рамках программы в структуре «Регион-лес» был создан Шенкурский лесопитомник. Первый посев здесь был сделан в марте 2018 года.

Сеянцы в питомнике выращивают в специальных теплицах с автоматизированными системами отопления и полива, которые создают максимально благоприятные условия для роста. Затем «малыши» проходят процедуры «закаливания», чтобы «привыкнуть» к суровым условиям окружающей среды. На сегодняшний день в питомнике реализован один урожай на 1 млн сеянцев сосны. Ежегодно предприятие способно выращивать до 1 млн сеянцев хвойных пород.