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Три года расширению Панамского канала
26.06.2019

Три года расширению Панамского канала

    • Со дня открытия новых шлюзов Панамского канала прошло ровно три года. За это время через канал прошло более 6 тыс. судов класса Neopanamax. Больше половины из них – контейнеровозы.

    Собственно, сам термин Neopanamax возник в связи с расширением канала – это максимальный размер судов, которые могут проходить через новые шлюзы. Если через старые шлю могли проходить суда длиной до 294,1 м, шириной до 32,3 м и с максимальной осадкой 12 м (применительно к контейнеровозам это соответствует вместимости 5 тыс. TEU), то новые шлюзы могут пропускать суда длиной до 366 м, шириной до 49 м и с максимальной осадкой 15,2 м (что теоретически соответствует вместимости до 13 тыс. TEU) – а по факту через канал уже прошел 15-тысячник.

    Новые шлюзы на 70 футов (21,3 метра) шире – и на 18 футов (5,5 метра) глубже, чем старые – и при этом, по информации Администрации канал, используют меньше воды, поскольку 60% воды при каждом судопроходе проходит вторичную обработку и возвращается в систему канала.

    Ниже – видео, опубликованное Администрацией Панамского канала по случаю трехлетнего юбилея открытия новых шлюзов.

    Видео: Администрация Панамского канала


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