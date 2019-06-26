Три года расширению Панамского канала

Со дня открытия новых шлюзов Панамского канала прошло ровно три года. За это время через канал прошло более 6 тыс. судов класса Neopanamax. Больше половины из них – контейнеровозы.

Собственно, сам термин Neopanamax возник в связи с расширением канала – это максимальный размер судов, которые могут проходить через новые шлюзы. Если через старые шлю могли проходить суда длиной до 294,1 м, шириной до 32,3 м и с максимальной осадкой 12 м (применительно к контейнеровозам это соответствует вместимости 5 тыс. TEU), то новые шлюзы могут пропускать суда длиной до 366 м, шириной до 49 м и с максимальной осадкой 15,2 м (что теоретически соответствует вместимости до 13 тыс. TEU) – а по факту через канал уже прошел 15-тысячник.

Новые шлюзы на 70 футов (21,3 метра) шире – и на 18 футов (5,5 метра) глубже, чем старые – и при этом, по информации Администрации канал, используют меньше воды, поскольку 60% воды при каждом судопроходе проходит вторичную обработку и возвращается в систему канала.

Ниже – видео, опубликованное Администрацией Панамского канала по случаю трехлетнего юбилея открытия новых шлюзов.

Видео: Администрация Панамского канала