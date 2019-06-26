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Первая партия СПГ с Ямала в Японию
26.06.2019

Первая партия СПГ с Ямала в Японию

    • ПАО «Новатэк» отгрузило на рынок Японии первую партию сжиженного природного газа, произведенную на проекте «Ямал СПГ».

    По информации компании, поставка осуществлена в рамках долгосрочного контракта с концерном Total. В полном соответствии с графиком выгрузка танкерной партии была произведена на регазификационном терминале в порту Тобата.

    «Начало отгрузок СПГ на японский рынок является для Компании важным событием, поскольку Япония – это значительный СПГ-рынок и одно из приоритетных направлений нашей маркетинговой стратегии, – отметил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. – Дальнейшее развитие нашей логистической цепочки с использованием Северного морского пути и перевалочного терминала на Камчатке будет способствовать расширению поставок в Японию и укреплению торговых и экономических связей между нашими странами».

    Отметим, что с 1 апреля 2018 года «Новатэк» приступил к поставкам сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ» по долгосрочным контрактам. Тогда же глава компании объявил, что более 95% поставок СПГ с «Ямала СПГ» законтрактованы на ближайшие 20 лет покупателями из Азии.

    Напомним, завод «Ямал СПГ» начал производство сжиженного природного газа на первой технологической линии проектной мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год 5 декабря 2017 года.

    В настоящее время запущены все три технологические линии мощностью 5,5 млн тонн каждая. Общая проектная мощность завода составляет 16,5 млн тонн в год, но, как отмечалось ранее, фактически она сейчас составляет 17,5 млн тонн в год.

    Сейчас «Новатэк» ведет строительство четвертой линии «Ямала СПГ» мощностью 1 млн тонн по собственной технологии «Арктический каскад».

     


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