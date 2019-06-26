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Первая операция первого речного СПГ-бункеровщика
26.06.2019

Первая операция первого речного СПГ-бункеровщика

    • Первый в Европе речной бункеровщик выполнил свою первую бункерную операцию. «LNG London» забункеровал в Роттердаме сжиженным природным газом два контейнеровоза Containerships – «Containerships Polar» и «Containerships Nord».

    Судно принадлежит LNG Shipping – совместному предприятию Victrol и Sogestran и зафрахтовано на длительный срок Shell. Использовать его компания намерена в первую очередь для бункеровки судов СПГ в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене – небольшая осадка позволяет ему при необходимости совершать переходы между этими портами по внутренним водным путям.

    Длина судна составляет 110 м, ширина – 15 м, грузовместимость – 3 тыс. куб. м СПГ в четырех вакуумных танках. Благодаря трем подруливающим устройством бункеровщик обладает повышенной маневренностью.

    СПГ для бункеровки «LNG London» будет грузить на терминале Gate в Роттердаме. А бункеровать он сможет и морские суда, и речные баржи, и даже отгружать СПГ на внутренние терминалы.

    По данным DNV GL, по состоянию на апрель 2019 года в мире существовало 154 судна, использующих в качестве бункера СПГ – и еще 146 строилось.


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