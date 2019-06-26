Овчиный тулуп и норковая шуба

Импорт

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, в январе-апреле 2019 года импорт натурального меха и изделий из него в Россию составил 27,7 млн долларов, что на 22% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

При этом пушно-мехового сырья было ввезено на сумму 11,6 млн долларов (+5,5%), дубленых или выделанных меховых шкурок – на сумму 4 млн долларов (-36,5%), одежды из меха – на сумму 12,1 млн долларов (рост в 2,2 раза).

Пушно-меховое сырье

Пушно-мехового сырья (а, если по-простому – невыделанных шкурок) норки за первые 4 месяца 2019 года в Россию было ввезено 338,2 тыс. штук (+53%) на сумму 7,7 млн долларов (+35,1%). Основными странами-экспортерами невыделанной норки в Россию являются Финляндия, Дания и Беларусь. В январе-апреле этого года поставки из этих стран составили 298,5 тыс. шкурок на сумму 6,7 млн долларов.

Поставки невыделанных шкурок ягненка снизились в физическом выражении на 59,2% до 9,8 тыс. штук и на 66,7% в денежном – до 0,2 млн долларов. Их везут в Россию из Финляндии и Афганистана, причем импорт из Финляндии составляет примерно 70%.

Импорт невыделанных шкурок лисы в январе-апреле этого года в физическом выражении составил 31,6 тыс. штук, на 34,6% меньше аналогичного показателя прошлого года. В денежном выражении поставки снизились на 40% до 2,4 млн долларов. Практически вся невыделанная лиса идет в Россию из Финляндии.

Кроме того, в Россию из США поставляется пушно-меховое сырье рыси, из Канады – бобра и ондатры. Из Беларуси везут невыделанных кролика и бобра.

Дубленые или выделанные меховые шкурки

В январе-апреле этого года в Россию было ввезено 80,3 тыс. штук выделанных шкурок норки, на 16,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении импорт, напротив, сократился на 35,3% до 1,1 млн долларов. Норка подешевела? Почти все поставки осуществлялись из Беларуси, Греции и Китая.

Поставки дубленых или выделанных шкурок овец или ягнят составили 845,7 тыс. штук (+1,3%) в физическом выражении и 2,6 млн долларов (-31,6%) в денежном. Основными странами-экспортерами этой продукции являются Китай, Словакия, Аргентина, Беларусь и Казахстан.

Кроме этого, из Беларуси в Россию также везут выделанных бобра и енота, из Китая и Италии – соболя, из Киргизии, Беларуси и Китая – лису.

Одежда

Импорт предметов одежды из норки за первые 4 месяца 2019 года в физическом выражении вырос в 6 раз относительно аналогичного показателя 2018 года и составил 13,3 тыс. штук. В денежном выражении – рост только в 3,8 раза до 9,6 млн долларов. Практически всю одежду из норки везут из Китая, Италии, Греции и Беларуси.

Поставки предметов одежды из песца и лисы сократились как в физическом, так и денежном выражении. В январе-апреле они составили 0,3 тыс. штук (-25%) на сумму 0,1 млн долларов (-50%). Основными странами-экспортерами являются Китай, Беларусь и Италия.

Одежду из овчины поставляют в Россию в основном из Узбекистана, Италии и Франции. Всего за первые 4 месяца этого года в Россию было ввезено 7 тыс. штук (+29,6%) на сумму 0,8 млн долларов (-38,5%).

Экспорт

За первые 4 месяца 2019 года экспорт натурального меха и изделий из него из России составил 19 млн долларов, что на 41,2% ниже аналогичного показателя прошлого года.

В том числе, из России было вывезено 793,6 тыс. штук (-0,9%) пушно-мехового сырья на сумму 17 млн долларов (43,9%). Дубленых или выделанных меховых шкурок было экспортировано 53 тыс. штук (-7,5%) на 0,6 млн долларов (-40%), предметов одежды – 1,8 тыс. штук (+50%) на сумму 1,4 млн долларов (+40%).

Пушно-меховое сырье

В январе-апреле этого года из России было вывезено на 67,8 тыс. штук (-23,1%) невыделанных шкурок норки на сумму 0,9 млн долларов (-43,8%). Все поставки осуществлялись только в Данию и Финляндию.

Экспорт невыделанного соболя сократился на 35,9% в физическом выражении и составил 184,8 тыс. шкурок. В денежном выражении произошло снижение на 44,4% до 15,5 млн долларов. Соболя везут в Италию, Финляндию, Германию, Грецию.

Поставки невыделанных шкурок куницы в физическом выражении выросли на 25,4% до 7,4 тыс. штук. В денежном выражении они, напротив, упали на 75%. Мех куницы идет в Италию и Китай.

Кроме того, Китай закупает в России невыделанные шкурки белки и ондатры.

Дубленые или выделанные меховые шкурки

В экспорте дубленых или выделанных меховых шкурок преобладают норка и овчина. При этом отправки норки в январе-апреле 2019 года составляли 1,1 тыс. шкурок (-84,3%) на сумму 89,6 тыс. долларов (-40,9%). Овчины было вывезено 50,7 тыс. шкурок (+42,4%) на сумму 421 тыс. долларов (-12,9%).

Норка экспортировалась только в Италию и Турцию, овчина практически полностью шла в Беларусь.

Одежда

В первые 4 месяца 2019 года из России было экспортировано 0,8 тыс. единиц предметов одежды из норки, что выше аналогичного показателя прошлого года на 60%. В денежном выражении экспорт составил 911,5 тыс. долларов (рост в 3,6 раза). Одежда из норки в основном отправлялась в Беларусь, Казахстан, Францию, Италию.