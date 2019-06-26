Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Морячки в Макаровке
26.06.2019

МорЯчки в Макаровке

    • Институт дополнительного профессионального образования Государственного университета морского и речного флота им. адм. С.О.Макарова в связи с Днем моряка по версии IMO, который в этом году можно скорее назвать Днем морячки, рассказал о женщинах, которые там работают и учатся – а, главное, показал сотрудниц, курсантов и выпускниц – в аудитории, на кафедре, на занятиях по противопожарной подготовке и в бассейне.

    Кстати, лучшим инструктором года в Институте дополнительного профессионального образования по итогам 2018 года стала женщина – Ольга Волковская, старший инструктор, автор учебно-методических комплексов по программам медицинской подготовки членов экипажей морских судов.

    А всего в Макаровке работают 45 женщин – преподавателей, инструкторов, менеджеров, администраторов, методистов, специалистов. Им посвящен маленький фотоотчет ниже.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.06.2019
    Молодежная регата Makarov Sailing Cup 2019
    25 мая на территории форта «Константин» в Кронштадте прошла молодежная парусная регата Makarov Sailing Cup 2019, организованная компанией […]
    MSCМакаровкаРегатаЯхты
    0
    29.05.2019
    На одной волне с MSC
    И с Макаровкой
    MSCМакаровкаРегатаФотоотчет
    0
    16.04.2019
    ТрансРоссия началась бодро
    Доказательство тому – ниже. Все фото сделаны в первый день с утра. А дальше было больше. Сенсации нынешней […]
    ВыставкаТрансРоссияФотоотчет
    0
    25.06.2019
    Сегодня День моряка
    А может, день морячки
    IMOЖенщина на бортуЧеловеческий фактор
    0
    29.01.2019
    Назначение в CMA CGM
    Назначена исполнительный вице-президент по активам
    CMA CGMЖенщина на бортуНазначенияТоп-менеджмент
    0
    29.04.2019
    Maersk Education 2.0 в Макаровке
    Maersk и ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова запустили совместную образовательную программу.
    MaerskКадрыМакаровкаОбразование
    0
    28.05.2019
    Едет необычный экземпляр
    25 мая в самом сердце Петербурга прошел парад ретро-транспорта.  Как рассказали SeaNews в ООО «МАН Трак энд Бас […]
    АвтотранспортФотоотчет
    0
    06.06.2019
    Меморандум по блокчейн в Большом порту
    5 июня в Государственном университете морского и речного флота им. адм. С.О. Макарова Министерство транспорта РФ, A.P. Moller-Maersk […]
    Global PortsITMaerskБлокчейн
    0
    19.03.2019
    На борту только девушки
    Svitzer, оператор буксирных и спасательных судов в составе группы A.P.Moller-Maersk, полностью укомплектовал команду одного из своих судов, работающих […]
    БуксирЖенщина на бортуЭкипаж
    0
    07.03.2019
    ОСК создает университет
    «Объединенная судостроительная корпорация» приступает к формированию Корпоративного университета. Как сообщает пресс-служба ОСК, Корпоративный университет создается для решения конкретных […]
    ОбразованиеОбъединенная судостроительная корпорация
    0
    21.05.2019
    Молодежная регата Makarov Sailing Cup 2019
    25 мая на территории форта «Константин» в Кронштадте пройдет молодежная парусная регата Makarov Sailing Cup 2019, организованная компанией […]
    MSCМакаровкаРегатаЯхты
    0
    07.06.2019
    Картинки с выставки – фотоотчет с ПМЭФ
    Второй день идёт Петербургский экономический форум. Деловые завтраки, панельные сессии, подписание соглашений – в общем-то всё так, как […]
    ПМЭФФотоотчет
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    14.06.2019 «Высший пилотаж административного бюрократизма»
    31.05.2019 20 лет с Кодексом торгового мореплавания
    30.05.2019 Инвестпроектам в Арктике дадут преференции
    30.05.2019 Подводные камни постконтроля
    23.05.2019 О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    26.06.2019 Все порты Финляндии
    26.06.2019 H&M подписался на биотопливо
    25.06.2019 Maersk запускает онлайн букинг-сервис
    25.06.2019 Контейнерооборот Украины
    25.06.2019 УЛКТ получил лицензию на 7 класс опасности
    25.06.2019 Отмена рейсов на транстихоокеанском трейде
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД