Морячки в Макаровке

Институт дополнительного профессионального образования Государственного университета морского и речного флота им. адм. С.О.Макарова в связи с Днем моряка по версии IMO, который в этом году можно скорее назвать Днем морячки, рассказал о женщинах, которые там работают и учатся – а, главное, показал сотрудниц, курсантов и выпускниц – в аудитории, на кафедре, на занятиях по противопожарной подготовке и в бассейне.

Кстати, лучшим инструктором года в Институте дополнительного профессионального образования по итогам 2018 года стала женщина – Ольга Волковская, старший инструктор, автор учебно-методических комплексов по программам медицинской подготовки членов экипажей морских судов.

А всего в Макаровке работают 45 женщин – преподавателей, инструкторов, менеджеров, администраторов, методистов, специалистов. Им посвящен маленький фотоотчет ниже.