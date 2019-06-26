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Космические грузоперевозки
26.06.2019

Космические грузоперевозки

    • Bolloré Logistics показала ролик о доставке грузов для космоса. Каждый год компания фрахтует более 200 рейсов на основные площадки, с которых осуществляется запуск спутников. Кстати, в ряде проектов партнером выступала авиакомпания «Волга-Днепр» – в частности, именно они доставляли в США модуль космического корабля для полета на Луну, на Байконур – оборудование и материалы для экспедиции на Марс, во Французскую Гвиану – спутники для обеспечения глобального web-покрытия во Французскую Гвиану. За пять лет Bolloré Logistics вместе с подрядчиками обеспечила доставку 89 спутников. На видео – процесс транспортировки 90-го.

    Видео: Bolloré Logistics


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