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H&M подписался на биотопливо
26.06.2019

H&M подписался на биотопливо

    • Группа H&M стала первым клиентом, который будет вместе с Maersk тестировать использование биотоплива в рамках программы по снижению выбросов углекислого газа до нуля.

    Напомним, в этом году Maersk провел испытания использования биотоплива, изготовленного из смеси отработанного пищевого растительного масла с традиционного мазута на борту triple-E контейнеровоза «Mette Maersk». 

    По словам COO Maersk Сорена Тофта, испытания показали, что использовать биотопливо для декарбонизации морских перевозок реально уже сегодня – и технически, и в операционном плане. «Это еще не окончательное решение проблемы, но это часть решения и может использоваться как промежуточный вариант для снижения выбросов углекислого газа на текущем этапе», –  сказал он.

    Морские перевозки, отмечают в Maersk, на сегодня являются самым экологически чистым сегментом транспорта, в глобальном масштабе их доля в общем объеме выбросов углекислого газа составляет 2-3% – но, если этот процесс не контролировать, выбросы будут расти.

    Использование биотоплива, которое является CO2-нейтральным, поможет H&M снизить атмосферные выбросы, связанные с транспортировкой и логистикой, и приблизиться к своей цели – к 2040 году снизить негативное влияние на окружающую среду до нуля.

    Maersk намерен добиться нулевого уровня выбросов к 2050 году – о различных подходах к этой задаче рассказал, будучи с визитом в Петербурге, CEO группы Сорен Скоу. 


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