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Фактор неопределенности для цены на нефть
26.06.2019

Фактор неопределенности для цены на нефть

    • В своем докладе Центральный Банк предусматривает возможность падения цен на нефть во второй половине текущего года и в первой половине следующего года до $20 за баррель. Причиной для развития такому сценарию станет снижение темпов роста мировой экономики, которое будет иметь характер выраженного циклического замедления с длительным восстановлением. При этом ЦБ допускает, что в дальнейшем цены на нефть по этому рисковому сценарию должны установиться на отметке $35 за баррель, и произойдет это из-за ухудшения координации добычи нефти в рамках ОПЕК+ и значительного роста добычи вне ОПЕК.

    Пока ЦБ готовит экономику к снижению цен на нефть, мировой нефтяной рынок ждет продления сделки ОПЕК+ о снижении добычи. Однако, по словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, говорить о судьбе сделки ОПЕК+ пока еще рано, надо дождаться встречи G20, в ходе которой появится некоторая определенность относительно торговой политики США.

    Сегодня стоимость фьючерса на нефть далека от прогноза ЦБ РФ – по состоянию на 7:25 мск цена на нефть марки Brent с поставкой в августе этого года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,87% и составила $66,1 за баррель.

    Отметим, что по данным Росстата, наша страна в апреле этого года добывала 10,52 млн баррелей нефти в сутки, – на 7,35% больше, чем Саудовская Аравия, добыча которой составила 9,74 млн баррелей в сутки. Для России доля нефти в общем объеме российского экспорта в январе-апреле 2019 года составила 28,1%, топливно-энергетических товаров – 42,9%, тогда как в аналогичном периоде прошлого года – 28,4% и 44,1% соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

    На этом фоне российский экспорт нефти, по данным ФТС, за 4 месяца 2019 года составил порядка 87,2 млн тонн – на 1,8% больше, чем было отправлено за рубеж за аналогичный период 2018 года. В стоимостном выражении экспорт нефти снизился на 0,4% – до 39,4 млрд долларов.

    Экспорт нефтепродуктов за январь-апрель этого года сократился на 6,4% до 49,6 млн тонн. В стоимостном выражении произошло снижение на 8,2% (до 23,2 млрд долларов).

    Дизельного топлива было экспортировано около 18,1 млн тонн, что на 6,3% ниже уровня января-апреля прошлого года. В стоимостном выражении экспорт дизтоплива сократился на те же 6,3%, до 10,1 млрд долларов.

    Снизился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и экспорт автомобильного бензина – на 13,9% (до 1,6 млн тонн). Стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС, упала на 19,6% и составила порядка 820,5 млн долларов.

    В апреле этого года Россия экспортировала порядка 20,8 млн тонн нефти, что на 12,9% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года и на 12,4% ниже показателя предыдущего месяца. В стоимостном выражении экспорт нефти снизился к апрелю 2018 года на 10,9%, к марту 2019 – на 7,6% (до 10,1 млрд долларов).

    Экспорт нефтепродуктов за апрель этого года упал на 6,3% к апрелю 2018 года и на 9,9% к марту – до 11,6 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки снизился к апрелю на 7%, к марту – на 8,9% (до 5,6 млрд долларов).

    Дизельного топлива в апреле было экспортировано 3,8 млн тонн (-22,5% к апрелю 2018 и -29,3% к марту 2019 года). В стоимостном выражении экспорт дизтоплива сократился к апрелю прошлого года на 21,2% до 2,2 млрд долларов (-27,8% к марту).

    Бензину повезло больше. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года экспорт автомобильного бензина увеличился на 20,7% (+16,5% к марту 2019), составив 470,1 тыс. тонн. Стоимость экспортированного бензина также увеличилась в сравнении с прошлогодним показателем на 14,2% и составила 244,2 млн долларов (+13,8% к марту 2019).

    Экспорт природного газа за 4 месяца 2019 года составил 76,2 млрд кубометров, что ниже показателя прошлого года на 4,4%. В стоимостном выражении экспорт газа вырос на 3,1% – до 16,9 млрд долларов.

    Существенно вырос экспорт сжиженного природного газа – по итогам января-апреля 2019 года СПГ было экспортировано 23,1 млн кубометров (рост в 2,1 раза) на сумму 3,6 млрд долларов (рост в 2,5 раза).

    Экспорт природного газа за апрель 2019 года, по данным ФТС, составил 14,7 млрд кубометров, что ниже показателя апреля прошлого года на 21,4% и на 20,1% меньше мартовского уровня. В стоимостном выражении экспорт газа также сократился на 25,8% к апрелю 2018 года и на 22,8% к марту 2019 – до 2,9 млрд долларов.

    Сжиженного природного газа по итогам апреля 2019 года было экспортировано 311,4 млн кубометров (рост в 8,1 раза к апрелю 2018 и в 4,4 раза к марту 2019 года) на сумму 1,7 млрд долларов (рост в 9,7 раза к апрелю 2018 и в 3,3 раза к марту 2019).


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