18 корпусов и плавкран на борту «Черного марлина»

17 июня Damen отправил из Шанхая в Роттердам 18 корпусов речных судов Concordia Damen и плавкран проекта 6324, построенные на китайских верфях. Доставит их специализированное heavylift судно «Black Marlin».

Прибытие ожидается в середине августа. Из Роттердама их отбуксируют на Concordia Damen и другие местные верфи для достройки, плавкран, в частности, будут доводить до готовности на верфи в Горинхеме.

Строительство в Китае осуществляется из соображений экономической целесообразности – но, чтобы эта экономическая целесообразность сохранилась, транспортировка не должна съедать сэкономленное на строительстве.

Поэтому вывоз было решено осуществлять большими партиями. Это, отмечают в Damen, позволяет снизить как себестоимость для самого производителя, так и конечную цену для клиентов. Кроме того, сокращается объем атмосферных выбросов при транспортировке.

По словам Берта Дуйцера, технического директора Concordia Damen, в данной конкретной партии практически все корпуса уже нашли своих покупателей, на продажу будет выставлено только одно судно. Плавкран был построен в расчете на последующую продажу и будет доступен для просмотров с середины августа.