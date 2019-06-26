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18 корпусов и плавкран на борту «Черного марлина»
26.06.2019

18 корпусов и плавкран на борту «Черного марлина»

    • 18 корпусов и плавкран на борту «Черного марлина»17 июня Damen отправил из Шанхая в Роттердам 18 корпусов речных судов Concordia Damen и плавкран проекта 6324, построенные на китайских верфях. Доставит их специализированное heavylift судно «Black Marlin».

    Прибытие ожидается в середине августа. Из Роттердама их отбуксируют на Concordia Damen и другие местные верфи для достройки, плавкран, в частности, будут доводить до готовности на верфи в Горинхеме.

    Строительство в Китае осуществляется из соображений экономической целесообразности – но, чтобы эта экономическая целесообразность сохранилась, транспортировка не должна съедать сэкономленное на строительстве.

    18 корпусов и плавкран на борту «Черного марлина»

    Поэтому вывоз было решено осуществлять большими партиями. Это, отмечают в Damen, позволяет снизить как себестоимость для самого производителя, так и конечную цену для клиентов. Кроме того, сокращается объем атмосферных выбросов при транспортировке.

    По словам Берта Дуйцера, технического директора Concordia Damen, в данной конкретной партии практически все корпуса уже нашли своих покупателей, на продажу будет выставлено только одно судно. Плавкран был построен в расчете на последующую продажу и будет доступен для просмотров с середины августа.


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