Выведен из работы причал на Шесхарисе

По информации НМТП, 22 июня 2019 года около 3 часов ночи произошел навал судна «FOS Hamilton» (судовладелец – Hamilton Shipping L The Trust Company of the Marshall Islands, Inc.) на причал №1А нефтерайона «Шесхарис».

Уполномоченными органами начато расследование, которое определит причины инцидента.

На время проведения обследования причал №1А выведен из работы.

Для исполнения графика обработки судов, номинированных на причал №1А, их погрузка будет осуществляться на причале №2.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на «Транснефть», сам танкер при швартовки также получил повреждение в районе кормы левого борта, герметичность нарушена не была, погрузка н начиналась.

Нефтеналивной танкер «FOS Hamilton» 2013 года постройки работает под флагом Маршалловых островов, дедвейт – 105,4 тыс. тонн, длина – 244 м, ширина – 42 м, осадка – 8,2 м, на фото он под старым именем – «Densa Alligator».