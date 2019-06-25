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Выведен из работы причал на Шесхарисе
25.06.2019

Выведен из работы причал на Шесхарисе

    • По информации НМТП, 22 июня 2019 года около 3 часов ночи произошел навал судна «FOS Hamilton» (судовладелец – Hamilton Shipping L The Trust Company of the Marshall Islands, Inc.) на причал №1А нефтерайона «Шесхарис».

    Уполномоченными органами начато расследование, которое определит причины инцидента.

    На время проведения обследования причал №1А выведен из работы.

    Для исполнения графика обработки судов, номинированных на причал №1А, их погрузка будет осуществляться на причале №2.

    Как сообщило РИА Новости со ссылкой на «Транснефть», сам танкер при швартовки также получил повреждение в районе кормы левого борта, герметичность нарушена не была, погрузка н начиналась.

    Нефтеналивной танкер «FOS Hamilton» 2013 года постройки работает под флагом Маршалловых островов, дедвейт – 105,4 тыс. тонн, длина – 244 м, ширина – 42 м, осадка – 8,2 м, на фото он под старым именем – «Densa Alligator».


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