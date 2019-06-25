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«Ветер перемен»
25.06.2019

«Ветер перемен»

    • Турецкая верфь Cemre показала инновационное судно для обслуживания парков ветрогенераторов, построенное по заказу «Louis Dreyfus Armateus». Проект разработан Salt Ship Design. Название судно получило «Wind of Change» – «Ветер перемен».

    Cemre показали и мостик, и машинное отделение, и вертолетную площадку, и жилые помещения, и камбуз, и как работает кран, и как судно выполняет на одном месте разворот на 180 градусов. Красавец, что и говорить.

    ТТХ:

    • Дедвейт – 2 тыс. тонн,
    • Длина – 83 м,
    • Ширина – 19,4 м,
    • Проектная осадка – 5 м,
    • Пассажировместимость – 90 человек.

     

    Видео: Cemre Shipyard


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