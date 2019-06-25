Турецкая верфь Cemre показала инновационное судно для обслуживания парков ветрогенераторов, построенное по заказу «Louis Dreyfus Armateus». Проект разработан Salt Ship Design. Название судно получило «Wind of Change» – «Ветер перемен».

Cemre показали и мостик, и машинное отделение, и вертолетную площадку, и жилые помещения, и камбуз, и как работает кран, и как судно выполняет на одном месте разворот на 180 градусов. Красавец, что и говорить.

ТТХ:

Дедвейт – 2 тыс. тонн,

Длина – 83 м,

Ширина – 19,4 м,

Проектная осадка – 5 м,

Пассажировместимость – 90 человек.

Видео: Cemre Shipyard