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Global Ports ушел в минус
25.06.2019

УЛКТ получил лицензию на 7 класс опасности

    • В соответствии с приказом Северо-Западного Управления государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта «Усть-Лужский контейнерный терминал» получил лицензию на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к грузам 7 класса опасности. Теперь УЛКТ имеет разрешение на обработку всех классов опасных грузов (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 классы).

    Перевалка данного грузопотока сопряжена с выполнением мер повышенной безопасности и строгого контроля над каждым этапом ПРР, отмечают в Global Ports. К обработке радиоактивных грузов выдвигаются максимально жесткие требования. Для обеспечения безопасности перевалки грузов 7 класса на УЛКТ был утвержден комплекс мер в соответствии с международными и национальными стандартами по техническим условиям погрузки и выгрузки. Были разработаны технологические карты на каждый этап перемещения груза, правила по технике безопасности и инструкции действий по предупреждению внештатных ситуаций.

    Перемещение грузов 7 класса опасности строго регламентируется. Перевозка производится в сверхпрочных защитных изолирующих контейнерах (транспортная упаковочная тара – ТУК), обеспечивающих полную сохранность при транспортировке. Завоз в порт осуществляется на специально оборудованных железнодорожных платформах, особое внимание уделяется укладке, размещению и крепления груза.

    Для получения лицензии УЛКТ прошел ряд проверок и доказал, что технологический уровень и оборудование терминала, уровень безопасности, квалификация и качество подготовки персонала соответствуют выдвигаемым условиям.


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